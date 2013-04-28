Talasemi ve Lösemi Hastaları İçin Yarışma

Talesemi ve Lösemililer Derneği'nde düzenlediği basın açıklamasında konuşan Talasemi ve Lösemi Hastaları Derneği Başkanı Faruk Başdemir, “Talasemi ve Lösemililer Derneğimizin her yıl düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasının bu 4'üncüsünü başlattık. İnşallah 27 Mayıs tarihine kadar olan bu süre içerisinde isteyenler katılabilecek. Bunun yanı sıra sivil vatandaşlar duygu ve düşüncülerini anlatabilecek. Biz bu yarışmayı özellikle talasemi ve lösemi hastalığını tanıtmak amacıyla düzenledik. Hastalığı yaşayanlar birde hastalığın tedavisi için uğraşanlar bütün duygu ve düşüncelerini kaleme alacaklar. Biz burada elde ettiğimiz bütün sorunları ilgili Sağlık Müdürlüklerine ileteceğiz. Böylelikle hastalarımızın sorunlarını öğrenmiş olacağız. Geçen yıl yarışmaya toplam 170 bin eser katılmıştı. O bakımdan aynı ilgiyi yine bekliyoruz. Çünkü bu yarışmamızın devamı için halkımızın çok duyarlı olması lazım. Yarışmaya son başvuru tarihi 27 Mayıs ve sonuçlarını 7 Haziran'da açıklayacağız. Yarışmamızda yaş sınırı yok. Her yaş grubunda isteyen vatandaşlarımız katılabilir” diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere, dijital kamera, fotoğraf makinesi ve telefon hediye edilecek.