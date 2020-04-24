Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tedavi gören çocukların 23 Nisan sevinci

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklar unutulmadı.

Tedavi gören çocukların 23 Nisan sevinci
Kayseri Şehir Hastanesi çocuk servislerinde tedavi gören çocuklara, ATM Sağlık ve ISS tarafından nötropenik olarak hazırlanan hamburger ve kurabiyeler ikram edildi. Çalışan personel palyaço kıyafeti giyip, şarkılar eşliğinde çocukların odalarına girerek özel olarak hazırladıkları yiyecekleri ikram etti. Personeller ayrıca çocuklara balonlar ve hediyeler vererek bayramlarını kutladı. Karşılarında palyaço kıyafeti giyen hastane personelini gören çocuklar, gönüllerince eğlendi. Öte yandan çocuk acil servisinde ayaktan müracaat eden çocuklara da balon ve hediyeler dağıtıldı.
TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kayseri Devlet Hastanesi'nde de saat 21.00'de personel İstiklal Marşı okudu. Acil servis önünde toplanan hastane personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıKayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.