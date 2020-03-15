"Tedbir Alalım Ama Dünyayı Kendimize Zindan Etmeyelim" Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, korona virüsle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tedbirlerin alınması gerekiyor ama dünyayı kendimize zindan etmeyelim" dedi.

15 Mart 2020 Pazar 16:17