TELEVİZYON OBEZİTEYİ TETİKLİYOR

Modern yaşam tarzının insanlarda hareket azlığına ve dolayısıyla obeziteye neden olduğunu belirten Uz. Dr İbrahim Fatih Arabacı, özellikle çocuklarda obezitenin gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.

Çocuklarda hareketsiz kalmaya neden olan faktörlerin başında televizyon geldiğini ve fazla televizyon izlemenin bu nedenle obeziteyi tetiklediğini söyleyen Arabacı, obezite ile ilgili şu uyarılarda bulundu:

“Genetik nedenler de obeziteye neden olur. Ayrıca çocukta obezite riski her iki ebeveyn obez ise yaklaşık yüzde 80, ebeveynlerden biri obez ise yüzde 40’tır. Sonuç olarak çocukluk çağındaki obezite nedenleri; beslenme fazlalığı, aktivite azlığı ve genetik faktörler olarak sıralanabilir. Bundan en kolay kurtuluş yol ise, öncelikle televizyon ve bilgisayar başında geçirilen saatlerin azatılmasıdır. Bu sürenin günde toplam 1,5-2 saati geçmemesine özen gösterip, çocukların diyetlerinin bir sağlık kuruluşunda yaş, cins, ergenlik ve obezite derecesine göre düzenlenmesiyle büyüme ve gelişmelerinin düzenli olarak izlenmesi gereklidir.”

Arabacı, yaşları küçük olduğu için, çocuklardan ziyade ebeveynlerin söz konusu uyarıları dikkate alması gerektiğini ifade etti.