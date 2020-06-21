Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Testi pozitif çıktı sosyal medyadan uyardı

Kayseri’de Covid-19 testi olan bir kişi sosyal medyadan “Testim pozitif çıktı benimle görüşen varsa söylesin” çağrısında bulundu.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere köyünde yaşayan Hacı G. sosyal medyadan geçtiğimiz çarşamba günü babasının ateşinin 40 derece olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Hacı G. sosyal medyadan kendisinin de teste tabi tutulduğunu ve eve kapandıklarını açıkladı. Hacı G. bugün ise Covid-19 testinin pozitif çıktığını yazdı ve test sonucunu yine sosyal medya hesabından paylaşarak, “Arkadaşlar sonucum pozitif çıktı benimle görüşen varsa söylesin” çağrısı yaptı.



Ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Hacı G. ambulansın içinden görüntü çekerek, “Gidip de dönmemek var hakkınızı helal edin” dedi.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSağlık HaberleriSAĞLIKYukarı Borandere Köyü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.