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Tıp Eğitiminde Büyük İmkanlarımız Var

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Güven, ERÜ Tıp Fakültesi'nin Türkiye'nin eski fakültelerinden birisi olduğunu ve 40 yılını geride bıraktığını ifade ederek, ''Tıp eğitimi anlamında çok büyük imkanlara sahibiz. Sayıca yeterli ve kaliteli bir öğretim kadrosuna sahibiz'' dedi.

Tıp Eğitiminde Büyük İmkanlarımız Var
ERÜ Tıp Fakültesi'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen ''çiğ köfteli'' toplantıda konuşan Prof. Dr. Güven, ERÜ Tıp Fakültesi'nin 2012 yılında Tıp Eğitimi konusunda Türkiye'de akredite olan 13 tıp fakültesinden birisi olduğunu bildirdi.
Prof. Dr. Güven, Kayserililerin Erciyes Üniversitesi bünyesinde pek çok hayırda bulunduğunu, Tıp Fakültesi'nin de bu hayır işlerinden nasibini aldığını belirterek, ''Kayserili hayırsever büyüklerimize ve bu kurumlara sahip çıkan halkımıza yürekten teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru da, ERÜ Tıp Fakültesi'nin bölgesinde kurumsal bir yapı içerisinde sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti. Prof. Dr. Doğru, ''2012 yılında üniversite hastanesi olarak çok önemli işler yaptık. Ülkemizdeki diğer tıp fakültelerinde olan bütün imkanlar ve oralarda sunulan bütün hizmetleri burada da vermek istedik. Bu isteğimizi de gerçekleştirdik. Hasta odalarımızı revize ederek modern bir hale getiriyoruz. Tıbbi cihazlarımızı da modernize ediyoruz. MR ve Tomografi gibi pek çok cihazı aldık ve hizmete sunduk. Bölgemizde en modern cihazların hastanemizde olduğunu söyleyebiliriz. Biz burada halkımız için varız'' dedi.
Toplantıya, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, medya kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
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