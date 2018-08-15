Tüm Bilinmeyenleriyle Menopoz!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Karadağ, menopoz ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Menopoza Girdim Hangi Aşamalardan Geçeceğim?

Menopoz döneminin belirli aşamaları vardır. Bunlar uzun süreli yerine oturabilir. Bunlardan ilki;

Perimenoz: Bu dönem menopoza girme aşamasında 2 veya 3 yıl önce başlar. Bu dönemde belirli şikâyetler arasında yumurtalık yoğunluğunun azalımı, ateş basmaları olarak görülebilir. Kişiler bu dönemde çocuk sahibi olabiliyor. Fakat düşünülmemesi daha çok öneriliyor.

Menopoz: Bir önceki aşamadan bu yana 1 yıl geçtiğinde, menopoz aşamasına girilmiş olur. Yani bu dönemde adet döngüsü, kanama ve yumurtalıklar durmuş olur. Artık bu dönemde hamile kalma durumu ortadan kalkar.



Erken Menopoz: Bazı kadınlar, diğer kadınlara oranla daha erken menopoz dönemine girebilir. Genetik ve geçirilmiş bazı hastalıklar buna sebep olabilir.



Menopoz Belirtileri Nelerdir?

Menopoz dönemi öncesinde ve menopoz döneminde sık sık belirli şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Gece terlemeleri ile başlayan uyku bozuklukları

Menopoz döneminden önce başlayan adet bozuklukları

Çarpıntı

Baş ağrısı

Psikolojik değişiklikler



Menopoz İle Birlikte Cinsel Hayatım Biter Mi?

Menopoz nedeniyle vajinada kuruluk meydana gelebilir. Vajinadaki elastiklik daha aza inebilir. Tedavi edildiğinde ve hastalara uygun ilaç kullanımı yapıldığında bu sorun ortadan kalkar. Hastalar, doğru tedavi ve düzenli takipler ile cinsel hayatlarına aynı şekilde devam edebilir.

Menopoz Döneminde Neler Yapmalıyım?

Bu dönemde uygulanması gereken en önemli şeylerden biri; egzersizdir. Düzenli egzersiz, kişiyi rahatlatacaktır. Sporu hayatınızda sürekli hale getirin. Haftada en az 3 kez, spor yapmaya özen gösterin. Sigara kullanmayın. Bol bol vitamin ağırlıklı beslenin. Kemik sağlığı için düzenli olarak, kemik mineral yapısını destekleyici multivitaminler kullanın. Bu döneminizde uzman bir hekime görünmeyi unutmayın.

