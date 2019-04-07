Tüp bebekte 10 maddeye dikkat

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr. Bülent Berker, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıkladı:



“Tüp Bebek Tedavisi ile doğan bebekler ne kadar sağlıklıdır?”

Genelde Tüp Bebek Tedavisi ile doğan bebekler, normal şekilde doğan çocuklar kadar sağlıklıdır. Bazı durumlarda ise Mikroenjeksiyon uygulaması yapılmakta ve Sperm sayısının oldukça az veya hiç olmadığı vakaların tedavisi yapılmaktadır. Bu tür durumlarda çiftin doğan çocuğa geçecek bir problem ihtimaline karşı Genetik incelemeye alınması gerekir.



“Tedavi ile elde edilen gebeliklerdeki düşük riski, normal doğuma göre yüksek midir?”

İki tür gebelikte de eşit derecede risk bulunmaktadır.



“Tüp Bebek Tedavi süresi ne kadardır?”

Bu süre ortalama 15 ila 25 gün çerçevesindedir. Söz konusu süre ilaç kullanımından transfer işlemine dek geçen zamana tekabül eder. Ayrıca Klinik ve Doktorların uygulamalarına göre bu sürede farklılıklar olabileceği unutulmamalıdır.



“Tüp Bebek Tedavisi’nde kullanılan ilaçlar hangi sorunlara yol açar?”

Tedavilerde kullanılan ilaçların yol açtığı tek sorun, bazı hastalarda karşılaşılan “Yumurtalıkların Aşırı Uyarılması Sendromu” olarak bilinmektedir. Bunun dışında Kanser, Erken Menopoz, Kilo alınması gibi etkiler görülmemektedir.



“Tüp Bebek Tedavisi’nde kullanılan ilaçlar ne tür yan etkilere sebep olur?”

İlaç kullanımı nedeniyle Enjeksiyon uygulanan bölgede ağrı ile kızarıklık, Kasıklarda ağrı, gerginlik ve yorgunluk türünden yan etkilerle karşılaşılabilmektedir.

Ayrıca Yumurtalıkları baskılama uygulamalarının ardından Vajen’de kuruluk, Baş ağrısı, Sıcak basması ve Ruh hali değişikliği gibi yan etkiler yaşanabilmektedir. Bu sorunlar geçici bir süre ile gerçekleşmekte ve yumurta gelişimi ilaçlarının kullanılmasıyla son bulmaktadır.



“Tüp Bebek Tedavisi’nde hangi riskler bulunur?”

Tüp Bebek Tedavilerinde en önemli risk olarak “Çoğul Gebelik” görülmektedir. İkiz, üçüz, dördüz bebeklerle sonuçlarla gebelik elde edilme ihtimali mevcuttur. Bu sonuçlar Embriyo sayısının çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Bu tür durumlar erken doğum ihtimalini yükseltmekte, gerçekleşmesi halinde ise doğum ve sonraki yaşantıda problemlerle karşı karşıya kalınmasına yol açabilmektedir.

Tedavi uygulanan hastalardan % 1 ila % 2’lik bir grupta “Yumurtalıkların Aşırı Uyarılması” sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu durum Karın ağrısı, Karın şişliği, Nefes darlığı, İdrarın yapılamaması, Bulantı ve kusma gibi sıkıntılar meydana getirebilmektedir. Bazı durumlarda ise sorunlar hafif bir şekilde atlatılır.

Ender olarak görülse de, yumurta toplama uygulamalarında damar yaralanması sonucu Batın’da iç kanama görülebilir. Yine aynı uygulamanın ardından “Pelvik enfeksiyon” sorunu yaşanabilmektedir.

Tedavi sırasında meydan gelen sorunlar, tedavinin bitmesine sebep olabilmektedir.



“Yumurta Toplama işleminde şiddetli ağrı oluşur mu?”

Yumurta toplam işlemi, sakinleştirici ve ağrı kesiciler verilerek ya da Genel Anestezi altında yapıldığından ötürü hasta şiddetli ağrı sorunu yaşamamaktadır. Hastaların geneli açısından son derece kolay geçen bir uygulamadır.



“Tedavi sürecinde Hastane’de yatmak gerekir mi?”

Gerekmemektedir. Hasta Yumurta toplama ve transferden sonra 3 ila 4 saatlik bir dinlendirilmeye alınmakta ve sonrasında taburcu edilmektedir.



“Transferin ardından Gebelik testine dek yatmak gerekir mi?”

Ağrı benzeri bir şikayet olmaması halinde hasta ertesi gün rutin yaşantısına dönebilmektedir.



“Transferden ne kadar süre geçtikten sonra yolculuğa çıkılabilir?”

Yaşadığı şehir dışındaki bir merkezde transfer işlemi yapılan hastalar, bir gün sonra evlerine dönmek üzere yola çıkabilmektedir.”

