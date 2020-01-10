“Türkiye standartlarının üzerindeyiz”

Kayseri Şehir Hastanesi'nin hizmet süreçleri ve diğer istatistikleri hakkındaki sunumlarla başlayan toplantıda, hastanede verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik ne tür çalışmalar yapılabileceği masaya yatırılarak, yapım işleri, ürün ve hizmet temini gibi konularda genel değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca grip salgını nedeni ile hastanede yaşanan yoğunluğunda göz önüne alındığı toplantıda, verilen hizmetin aksamadan kaliteli ve hızlı bir şekilde verilmesi için önleyici kararlar alındı.



Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, Kayseri Şehir Hastanesi’nin Türkiye'deki lider hastaneler arasında girmeyi başardığına değinerek, “Bu bizim için önemli bir başarıdır. Bu başarıyı sağlayan başta İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibine, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik hocamız ve ekibine, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli Sağlık Bakanlığı çalışanlarına ve ATM Sağlık Kayseri ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belirtmek isterim ki, iç içe son derece önemli ve güzel bir birliktelik içerisindeyiz, bu birlikteliğimiz de sahada her alanda kendini gösteriyor. Şu an sağlık hizmetlerinin sunumunda geldiğimiz nokta hakikaten Türkiye standartlarının üzerinde. Bu gururu yaşatan siz değerli arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

