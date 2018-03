Türkiye'de 10 Kat Daha Fazla Organ Bağışına İhtiyaç Var

Organ Nakli Bilinçlendirme Platformu tarafından, Memorial Sağlık Grubu katkıları ile gerçekleştirilen "Hayat Ver" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kayseri'de bir programa katılan Organ Nakli Bilinçlendirme Platformu Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat, Türkiye'de bu alanda bazı eksikliklerin olduğunu söyledi.



Türkiye'de yeteri kadar organ bağışının olmadığını ifade eden Polat, "Türkiye'de gerçekten organ naklinde özellikle tedavi aşamasında çok büyük başarılar kaydediliyor ama eksik olan bir şeyler var. Kadavradan organ naklini az yapıyoruz. Batı'da yapılan organ nakillerinin yüzde 80'i kadavradan yapılmaktadır. Türkiye'de ise yüzde 80 canlı vericiden organ nakli yapabiliyoruz. Sebep, yetersiz organ bağışıdır. Amacımız Türkiye'de de kadavra organ nakli bağışını artırmaktır. Bunun için insanlarımızın hepsini bilinçlendirmek gerekiyor. Bunun için de insanların gündemini tutmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Polat, "İnsanlarımızın bir gün yakınları ile birlikte otururken organ bağışını tartışması ve bunu gündemlerine almalarını istiyoruz. Aslında Batı'da ilkokul çağından itibaren çocuklar organ bağışı konusunda eğitiliyor. Bizim de bu bilinci geliştirmemiz gerekiyor çünkü organ bağışı öyle bir şey ki, sözün bittiği yerdir. Organ nakli yapılmadığı zaman hastayı kaybediyorsunuz. Organ bağışı yapmak çok kutsal bir görevdir. Öölü olan, bütün hayati fonksiyonlarını kaybetmiş bir insanının organını bağışlaması, insanlarda yeni hayatların başlamasına yol açıyor. Organ bağışı ile insanlar normal sosyal yaşamlarına devam edebiliyor" diye konuştu.



Organ naklini gündemde tutmak zorunda olduklarını belirten Polat, "Organ nakli sadece hasta ve doktor arasında geçen bir olgu değildir. Organ nakli bir mozaiktir. Multidisipline bir çalışmadır. Toplumun her kesimine ihtiyacımız var. Yani bu mozaik içerisinde her renge, her tona ihtiyacımız var. Bugün sanatçılar, futbolcular belki başka bir kesim, bu konuya önem vermek ve gündemde tutmak zorundayız" şeklinde konuştu.



Organ bağışını eğitimle bir yerlere getirebildiklerini söyleyen Polat, "Organ bağışını eğitimle bir yerlere getirebiliyoruz. İnsanların aklında mutlaka bir soru işareti olabilir. Bu soruları bizlerle paylaşırlarsa onlara birinci elden doğru bilgi veririz" dedi.



Organ bağışına dinin engel olmadığını dile getiren Polat, "Türkiye'de en çok gündemde olan herkesin az çok konuştuğu şey dinen uygun mu değil mi? Böyle bir konu söz konusu değildir. İnsanlarımız araştırırlarsa Diyanet İşleri Başkanlığının, Yüksek İstişare Kurumu'nun buna onay verdiğini görürler. Dinimiz yeniliklere açık bir dindir. Buna engel olması diye bir şey söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.