Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, ERÜ’yü Ziyaret Etti

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Erciyes Üniversitesi’ni (ERÜ) ziyaret ederek, ERÜ’de TÜSEB desteği ile yürütülen aşı çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler aldı.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, ERÜ’yü Ziyaret Etti

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, ilk olarak ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette  konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’a teşekkür etti.

Rektörlük ziyaretinin ardından TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan,  Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ile birlikte İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genom ve Kök Hücre Merkezi, İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ziyaretlerinde Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından TÜSEB desteği ile geliştirilen ve faz çalışmalarına İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde devam edilen Covid-19 aşı adayı başta olmak üzere, araştırma merkezlerinde yürütülen diğer projeler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.