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Tütünde Hekim Sorumluluğu Paneli

Kayseri Tabip Odası ‘Tütünde Hekim Sorumluluğu’ konulu panel düzenledi.

Tütünde Hekim Sorumluluğu Paneli
Kayseri ve Civarı Elektrik şirketinin konferans salonunda düzenlenen panele, Kayseri Tabip Odası Başkanı Suat Öktem, panelin moderatörü Murat Apaydın ve hekimler katıldı. Panelde konuşan Tabip Odası Başkanı Suat Öktem, “Bugün tütünde hekimin yeri ve sorumluğu nedir? Buna yönelik Tabipler Odası olarak bir panel düzenledik. Sigarayla ilgili binlerce yayın yapılmış. Geçmiş yıllarda bunun faydalı olduğu hatta alzaymır gibi bazı hatalıkları ortadan kaldırdığı ve geciktirdiğine yönelik yayınlar yapılmış. Tabi bunların çoğu ticari amaçlıdır ve bilimsel dayanaktan yoksundur. Eskiden sigara kullanmış hekim olarak yanlışın savunması olmaz. Burada insanlar işte ‘ben istediğim zaman sigarayı bırakırım’ iradesine çok güveniyorsa sigaraya başlamama iradesini göstersinler. Sigaranın savunulacak hiçbir faydası yok. Bütün vatandaşlarımızın bunun böyle bilinmesinde fayda var” diye konuştu.
Konuşmanın ardından moderatör Murat Apaydın, katılımcılara tütünün tarihçesi hakkında bilgiler verdi.
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