Uygun İlik Bulundu 9 Yıldır Bekliyor

Talasemi rahatsızlığı olan 12 yaşındaki Emine Aydın gereken uygun ilik ablası olan Saliha'dan bulundu. Abla Saliha'nın iliği yapılan tahlillerde yüzde 100 uymasına rağmen Emine Aydın ilik nakli için 9 yıldır sıra bekliyor. Anne Beyhan Aydın, kızının talasemi hastası olduğunu ve vücudunun kan üretmediğini söyleyerek, "İlik nakli yaptırmak istiyoruz ama gücümüz yok. İlik naklini 9 yıldan beri bekliyoruz. Şimdiye kadar ameliyat için bir netice çıkmadı. Hayırseverin biri bize yardım ederse çocuğumu kurtarmak için çabalayacağız. Ben kimseden para falan istemiyorum" diyerek yardım eli uzatılmasını beklediklerini söyledi.

"Tek istediğim çocuğumu kurtarsınlar" diyen anne Beyhan Yıldırım, "Sadece çocuğumun masraflarını karşılasınlar” diye konuştu.

Emine’nin ablasının iliğinin yüzde 100 uyduğunu belirten Beyhan Aydın, “Saliha ablasının iliği Emine için yüzde 100 uygun bulundu. Uygun iliği ablası verecek. İlik nakli için nereye başvuru yaptıysak herhangi bir netice alamadık. Her yerde kapılar yüzümüze kapanıyor. Doktorlar kızımın ilik nakli olması gerektiğini söylüyor. Yaşı büyüdüğü için bu yıl nakil olmazsa artık nakil olması zor diyorlar. Kızım şuanda 12 yaşına geldi, uygun ilik bulundu ama ilik naklini yapamıyoruz. Eşimde inşaatta çalışırken rahatsızlandı. Şuanda boşta çalışamıyor. Maddi açıdan sıkıntılı durumdayız. Ben buradan hayırseverlere eşime iş bulmalarını istiyorum. Bazen çocuk parası veriyorlar, onu her zaman alamıyorum. Ben buradan Kaymakamlıktan da yardım istiyorum. 9 yıldan beri çocuğumun ilik naklini bekliyorum. İnşallah biran önce ilik nakli yapılır da yavrum sağlığına kavuşur” şeklinde konuştu.

İlik nakil sırası bekleyen Emine Aydın ise, “Artık ilik nakli olmak istiyorum. Rahatsızlığım sırasında genelde başım ve karnım ağrıyor. Lütfen bize yardım etsinler” dedi.