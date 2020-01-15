Uyuz hastalığı için önemli uyarlar Gece kaşıntısıyla kendini belli eden uyuz hastalığı çok kısa sürede kişiden kişiye bulaşarak, yaşam konforunu olumsuz etkiliyor. Okul ve kreş gibi çocukların toplu olarak bulunduğu yerlerde çok hızlı yayılan uyuz hastalığının tedavisi için uygun ilacın uygun miktarda kullanılması gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Melahat Yeni, uyuz hastalığı ile ilgili bilgi verdi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 17:47