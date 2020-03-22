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Uzm. Dr. Demirel: Evinizde kalın

Kayseri Özel Melikgazi Hastanesi Sahibi Uzm. Dr. Mustafa Demirel koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamasında, Kayserilileri Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına riayet etmeye davet etti.

Uzm. Dr. Mustafa Demirel, "Sağlık bakanlığının çağrısına vatandaşlarımız uysunlar. Evlerinde otursunlar. Sağlık çalışanları olarak her zaman halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kayseri özel Melikgazi Hastanesi yönetimi önceki gece saat 21:00'de vatandaşların sağlık çalışanlarla alkışlı desteğine ambulansların siren ve kornasıyla karşılık verdi. Melikgazi hastanesinin bu karşılığı vatandaşların da büyük beğenisini topladı.

Sokağa çıkma yasağına riayet edilmeli
Kayseri Özel Melikgazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Demirel, yaptığı açıklamada “Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın, Kovid-19’a karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarımızı, TBMM’de milletvekillerine alkışlatması üzerine, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüşen “sağlık çalışanlarının alkışlanması” tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de büyük destek gördü. Bizde Melikgazi Hastanesi olarak sağlık çalışanlarımıza, evlerinin balkonlarından alkışla destek veren vatandaşlarımızı karşılıksız bırakmadık. Ambulansların siren ve kornasıyla karşılık verdik” dedi.
 
 

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