vatandaş kan veriyor, bilgi vermiyor

Valilik binasının önünde hafta sonunu geçiren Kızılay’ın kan toplama aracı kan vermek isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kızılay’ın kan toplama aracının 3 ayda bir Kayseri ve çevre illerinde dolaştığını belirten Dr. Savaş Koç, kan vermek için gelen vatandaşların bilgi formlarını doldurmaya sıcak bakmadıklarını belirterek; “Kan vermeye gelen vatandaşlar, verdiğimiz bilgi formlarının doldurulmasını gereksiz buluyorlar.” açıklamasında bulundu. Koç, bu formların aslında çok gerekli olduğunu kaydederek; “Biz vatandaşların verdiği kanlar ile ilgili tahliller yapıktan sonra herhangi bir hastalıkla karşılaştığımızda bunun bilgisini vatandaşla paylaşıyoruz.” dedi. Koç, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirterek cumartesi günü 63 kişinin bağış yaptığını ve Pazar gününde bu sayıyı geçebileceklerini söyledi. Koç, kan vermenin %100 yararlı olduğunu belirterek, kan vermenin kalp krizi riskini azalttığını, şeker, kolesterol ve tansiyonu da düzenlediğini aktardı. Bu tarz sorunları olanlara düzenli bir şekilde kan vermelerini tavsiye eden koç; “Erkekler yılda 4, bayanlar ise 3 kez kan verebilir” şeklinde konuştu.

Kızılay Otobüsü sadece hafta sonunu valilik önünde geçirirken, 17 Ağustos Cumartesi günü meydanda kurulan Kızılay çadırı 31 Ağustos’a kadar açık kalacak.

Haber: Bünyamin Gültekin