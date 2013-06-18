Vatandaşlara Hasta Hakları Anlatılıyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Hasta Hakları İl Koordinatörü Dr. İbrahim Demirel’in koordinasyonunda, vatandaşlara Hasta Hakları ve Sorumlulukları hususunda bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2013 yılı hedefleri arasında yer alan ‘Toplumu Bilinçlendirme’ çalışmaları kapsamında dünya Ticaret Merkezi’nde açılan KAYMEK sergisinde Hasta Hakları Birim Sorumlusu Hemşire Aysun Çınar’ ın gözetiminde stant açıldı.

Açılan stantta, Hasta Hakları ve Sorumlulukları, hak ihlali olduğu zaman başvurabilecekleri birimler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ‘’Kayseri Halkının Hasta Hakları Birimleri Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi ve Hasta Hakları Birimlerinin Tarafsızlığına Ait Görüşlerinin Ölçülmesi Anketi” uygulaması da gerçekleştirildi.