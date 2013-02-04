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Vekillerden Hasta Ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, İsmail Tamer ve AK Parti Sosyal İşler Başkanlığı üyeleri yaşlı hastaları ziyaret etti.

Vekillerden Hasta Ziyareti
Engelliler Koordinasyon Toplantısı sonrasında, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, Geriatri Merkezi'nde yatan yaşlı hastaları ziyaret eden heyet, yaşlıların rahatsızlıklarını dinleyip, dualarını aldı.
Kendilerini ziyaret etmek için gelen milletvekillerini karşılarında gören yaşlılar duygu dolu anlar yaşarken, gördükleri ilgiden dolayı hastane yetkililerinden de övgüyle söz ettiler.
Ziyaret hakkında açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 2004 yılında hizmete açılan Geriatri Merkezi'nin Türkiye bir ilk olduğunu belirterek, "Burası, 65 yaş üzeri hastaların yattığı ve tedavi oldukları bir merkez. 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle tedavi gören hastalara da acil şifalar diliyorum'' dedi.
AK Parti iktidarının çıkardığı bir kanunla kanserli hastaların tedavilerinin ücretsiz yapıldığını ifade eden Tamer, şunları kaydetti:
''Çok pahalı olan ilaçlar onların hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hastaların önemli bir yaşam kaynağı olan kür tedavileri konusunda da tüm yardımlar yapılıyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Melikgazi Karamancı Hastanesi kür tedavisi gören kanser hastalarını evlerinden alarak tedavilerinin gerçekleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda yatan hastaların ve refakatçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu yapılan çalışmaların önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile Dünya Kanser Günü'nde tüm kanser hastalarına acil şifalar diliyorum."
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