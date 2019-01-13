Verem Eğitim Ve Farkındalık Haftası Etkinliklerle Tamamlandı

Hafta boyunca bir AVM’de stant açılıp bilgilendirmeler yapılarak Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu broşür ve çeşitli hediyelerin dağıtımı gerçekleştirildi. Yine etkinlikler kapsamında Kayseri Devlet Hastanesi Konferans Salonunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri Devlet Hastanesi personeline eğitim düzenlendi. Eğitime; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, hastane yöneticileri ve birim çalışanları katıldı. Halk Sağlığı Hizmetlerine bağlı Verem Savaşı Dispanseri katkılarıyla Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Aliye Bozdağ ve Kayseri Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Işın Gürpınar tarafından 'Tüberküloz tanısı, bulaşma yolları, tedavisi ve korunma yolları' ile ilgili eğitim verilerek, tüberküloz hakkındaki sorular yanıtlandı.



Eğitim sonunda açıklama yapan Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Aliye Bozdağ; “72. Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası 6-12 Ocak tarihleri arasında tüm ülkemizde kutlanmaya başladı. Biz de Kayseri olarak bu haftayı değişik etkinliklerle kutlamaktayız. İlk olarak açılışımızı Verem Savaş Dispanserinde sağlık müdürümüzün katılımıyla gerçekleştirdik. Daha sonra bir AVM'de stant açtık. Farkındalık oluşturmak amacıyla standımızda Verem Savaş Derneğimiz çeşitli hediyelerle katkıda bulunmuştur. Açılan standımızda bilgilendirme broşürlerimizi dağıtmış bulunmaktayız. Veremle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla ilk ve ortaöğretim okullarında resim, şiir, karikatür ve kompozisyon yarışmaları yapılmaktadır. Bu yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize Verem Savaş Derneği ve müdürlüğümüz çeşitli ödüller vermektedir. Verem Haftası kapsamında Bugün de Devlet Hastanemizin eğitim salonunda Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği eğitim programını tüm sağlık çalışanlarına düzenlemiş bulunmaktayız. Yine aynı şekilde Şehir Hastanesi ve Üniversite Hastanesinde Verem Haftası nedeniyle ziyaretler yapmayı planlamaktayız” dedi.

