“Virüs hayvansal gıdalardan bulaşmaz” Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, korona virüsle ilgili olarak, “Kuş gribi, Covid-19’a göre daha ölümcül bir virüstür” dedi.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:03