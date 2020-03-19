“Yaşlılarımız, ‘Nasıl olsa bedava toplu taşıma araçları’ diyerek gezmelere gitmemeliler”

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Kapıyı iyice kapatmak, dışarı çıkmamaktan geçiyor. Özellikle yaşlılarımızın dışarı çıkmaması gerekiyor. ‘Nasıl olsa bedava toplu taşıma araçları’ diyerek gezmelere gitmemeliler. Zira toplu taşıma araçları bulaşmanın yüksek olduğu riskli alanlardandır (Kayseri’de Büyükşehir Belediyemiz her gün dezenfekte etmekte)” dedi.



Açıklamasının devamında, “Diğer bir husus ise görülen vakaların yurtdışından gelmeleri ve erken izolasyonları içimizi rahatlatmakla beraber umrecilerin yanında Avrupa’dan da bu virüsün içimize girdiğini gösteriyor” diyen Benli, “Umrecilere uyarılarımızı yaparken gurbetçilerimizi unutmamalıyız. Son 14 gün içinde yurtdışından gelen vatandaşlarımızın 14 gününü tamamlayana kadar dışarı çıkmamaları önem arz etmektedir. Varsa taşıdıkları virüsü diğer insanlara bulaştırmaları ve o insanların sağlığına kastetmeleri en büyük kul hakkıdır. Bu süre zarfında yurtdışından gelenlerin ateş, kırgınlık, öksürük veya nefes darlığı gibi şikayetlerinin olması halinde 112’yi aramaları ve son 14 gün içinde yurtdışından geldiğini belirtilerek şikayetlerini dile getirmeliler” ifadelerini kullandı.



Dün akşam sokakların boş olduğunu görünce bu mücadeleyi kazanacaklarının hissinin oluştuğunu belirten Müdür Benli, “Ancak cafeler ve AVM’ler kapanırken insani düşünülerek açık bırakılan lokanta ve fast food yerlerini kafelere çevirmemeliyiz. Seattle Hastalık Modelleme Enstitüsü, Corona virüsüne karşı toplumsal evde kalmaların vakaları ciddi oranda azalttığını ifade ediyor. Yani kısaca ‘Evde kal Kayseri’ diyor. Önlemleri beraberce alabilirsek zor olanın üstesinden gelebiliriz. Sorun Küresel. Mücadele Ulusal. Tıpkı Çanakkale gibi” şeklinde konuştu.

