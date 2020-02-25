Yatağa bağımlı hastaların yaşam kalitesi artırılmaya çalışılıyor

Kayseri Sağlık Müdürlüğü yatağa bağımlı hastaların evde tedavisini kolaylaştırmak, yaşam kalitesini arttırmak amacıyla motorlu kumandalı hasta karyolası ve havalı yatak hizmetine devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden gerçekleştirilen ortopedik motorlu yatak dağıtımı, bu hafta itibarıyla Hacılar ilçesinde gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç motorlu ortopedik hasta yatağı, havalı yatak ve karyola teslim edilen vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Kayseri Sağlık Müdürlüğü olarak Kayserimize hizmet vermekte olan evde sağlık hizmetleri birimimiz 17 hekim, 47 sağlık personeli ve 20 aktif ekiple olarak hizmet vermekteyiz" dedi.







Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, "İlimizde 2010 yılından 2019 yılına kadar vermiş olduğunuz evde sağlık hizmetleri kapsamında yaklaşık olarak 29700 hastamız hizmet almıştır. 2019 yılında 7800 hastamız evde sağlık hizmetlerine müracaat etmiş ve bu hastalarımıza 36800 kere evlerinde çeşitli sağlık hizmeti sunmuş bulunmaktayız" diye konuştu ve şu bilgileri verdi: "Vermiş olduğumuz bu hizmetler kapsamında hastaların yatmasına bağlı olarak oluşan yatak yara bakımları, sonda değişimleri, beslenme takviyeleri, mama takviyeleri, enjeksiyon pansuman işlemleri yapılmıştır. Sağlık Müdürlüğü olarak ilimizde şu ana kadar 302 hastamıza karyola hizmeti sunmakta olup, ilerleyen dönemde karyola hizmetlerini artırarak devam edeceğiz. Bu gün Hacılar ilçemizde tespit etmiş olduğumuz 14 tane yatalak hastamızdan biri olan Hasan Doğan isimli hastamızın karyola hizmetini ayaklarına getirdik. Bu hizmet ile hastamızda yatak yarası açılması, akciğer enfeksiyonu gerçekleşmesinin önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Sağlık Bakanlığımızın bizlere vermiş olduğu yetkileri halkımız nazarında güzel bir biçimde kullanarak halkımıza daha efektif daha güzel bir sağlık hizmeti sunmayı hedeflemekteyiz.”



