“Yaz aylarında en az 30 koruma faktörlü güneş koruyucular kullanılmalıdır”

Uzman Doktor Efşan Gürbüz Yontar, “Yaz aylarında cildimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak amacı ile alınacak önlemler son derece önemlidir. Güneşlenirken siperliği en az 10 cm olan şapkaların ve ultraviyole filtreli güneş gözlüklerinin kullanılması gerekmektedir. Denize ve havuza saat 10:00’dan önce veya 16:00’dan sonra girilmelidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak amacıyla tercih edeceğimiz güneş koruyucular en az 30 güneş koruma faktörlü ve cilt tipimize uygun olmalıdır. Özellikle yağlı ve akneli ciltler yağsız güneş koruyucuları tercih etmelidir. Tüm bu önlemleri almış olsak da güneşe maruz kaldığımız saatleri kesinlikle arttırmamamız gerekmektedir. Güneş ışığına kontrolsüz bir şekilde maruz kalma cildin erken yaşlanmasına ve hatta cilt kanserlerine öncülük edebilmektedir” ifadelerini kullandı.



“Yaz aylarında su miktarı artırılmalı”

Yaz aylarında tüketilecek sıvı miktarının artırılması gerektiğini söyleyen Dr. Yontar, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sıcak yaz aylarında terleme ve solunum yoluyla kaybedilen sıvı miktarı kış aylarına oranla daha fazla olduğu için cildimiz daha susuz kalmaktadır. Bu nedenle yazın tükettiğimiz sıvı miktarını artırmamız gerekmektedir. Böylece cildimiz hem yıpranmamış olacak hem de gerekli nem desteği sağlanmış olacaktır. Günlük cilt bakımı amacıyla cilt tipine uygun bir temizleyici ile sabah ve akşam cilt temizliği gerçekleştirilmeli ve sonrasında alkolsüz bir tonik uygulanmalıdır. Özellikle yağlı ve akneli ciltlere sahip bireylerin yaz aylarında fondöten ve pudra gibi ürünlerin sık kullanımından kaçınması gerekmektedir. Bebeklerde ve yaşlılarda artan hava sıcaklığı ve sıvı kaybına bağlı olarak isilik dediğimiz deri döküntüleri gözlenebilmektedir. Bu durumda hastalara sık duş almalarını ve bebeklerde sık bez değişimini önermekteyiz.”

