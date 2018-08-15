YAZ BİTMEDEN FORMA GİRMENİN 10 YOLU

Kahvaltının gücüne inanın

Kahvaltı deyip geçmeyin, gün içerisinde abur cubur tüketiminizi en aza indirmek için sabahları kahvaltısız güne başlamayın. Tüm gece boyunca kan şekeri düşük seyreder ve vücudumuz düşük seyreden kan şekerini normal değerlere yükseltmek için basit şeker içeren atıştırmalıklara yönelir. Gün içerisinde bu ihtiyacınızı gidermek için sabahları özellikle peynir ve yumurta içeren, proteinden zengin bir kahvaltı yapmaya özen gösterin.

Öğün atlamayın

Ne kadar yoğun da olsanız öğün atlamamaya mutlaka özen gösterin. Öğünler arasını çok açmak, özellikle atlanan öğle yemeği ikindide tatlılara, cips ve çikolataya yönelmeye sebep oluyor.

Duygularınıza esir olmayın

Sağlıksız atıştırmalıkların ve abur cubur tüketimini abartmanın sadece açlıktan kaynaklanmadığını hepimiz biliyoruz. Duygusal durumumuzun da bizim yemek seçimlerimizde etkisi var. Stresliyken, depresyonda veya yalnızken hatta mutlu iken tatlı yeme isteği bir anda bilinç bulanıklığına sebep olup tavan yapmakta. O tatlıyı yemeden önce kendinize 'bu tatlıyı yersem gerçekten iyi hissedecek miyim?' diye sorun. Bazen durup düşünmek sağlıksız atıştırmalıklar yapmayı önlemeye büyük katkı sağlayabiliyor.

Atıştırmalıkları göz önünden kaldırın

Televizyon izlerken büyük boy patlamış mısır veya masanızda çalışırken şekerlemeler, kurabiyeler gibi tatlı atıştırmalıklar olmadan duramıyorsanız gözünüzün önünden onları kaldırın. Böylece hem sağlıksız beslenmenin hem de fazla enerji almanın önüne geçmiş olursunuz.

Ev yapımı ürünler tüketin

Uzman Diyetisyen Neşe Ceylan Zengin, "Hazır veya paket dondurma ile gofret yerine süt, buz, muz veya başka meyveleri mikserden geçirerek kendi dondurmanızı yapabilirsiniz. Cips yerine ev yapımı, baharatlarla harmanlanmış fırın patates de bir diğer alternatifiniz olabilir. Taze veya kuru meyveler veya 1 porsiyon meyve yerine geçen 3-4 tane küçük hurma da gün içerisindeki tatlı krizlerini önlemeye yardımcı olur" diyor.

Sebze ve meyve tüketin

Bol sebze tüketmeye özen gösterin. Sebze ve meyveler, baklagiller, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar, tam tahıl içeren yüksek lifli gıdalardan zengin beslenme kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor ve şekerli, nişastalı yiyeceklere yönelmeyi engelliyor.

Evde yiyip çıkın

Sosyal ortamlara katılmadan önce evde mutlaka yüksek proteinli ve yüksek posalı besin tüketmeye dikkat edin. Böylece bol atıştırmalıklar nedeniyle sağlıklı seçimlerin yapılamayacağı bir durumdan uzak kalmış olursunuz.

Mutlaka egzersiz yapın

Canınız sağlıksız atıştırmalıklar ya da şekerli gıdalar çektiğinde hemen açık hava yürüyüşüne çıkın. Yürüyüşle ya da evde dans ederek isteğinizi bastırabilirsiniz. Egzersiz abur-cubur yeme isteğini azaltmakla kalmayıp, açlık duygusunu bastırmaya da yardımcı oluyor. Öte yandan egzersizle ya da yürüyüşle desteklenmeyen bir diyet, fazla kilolardan kurtulmada yeterli değil. Her gün ya da en azından haftada 3 gün mutlaka en az 45 dakika yürüyün.

Alışverişe karnınız tok çıkın

Özellikle aç çıkılan market alışverişleri o anki açlık ve gözü dönmüşlükle hatalar yaptırabiliyor. Yemeğinizi yedikten sonra alışverişe gidin. Böylece abur cubur isteğiniz körelecek ve sağlıklı seçimler yapabileceksiniz.

Kendinizi ödüllendirin

Uzman Diyetisyen Neşe Ceylan Zengin, "Mutlaka diyet başarınızı bir şekilde kutluyorsunuzdur ancak kendinizi sağlıksız atıştırmalıklarla ödüllendirmek yerine yeni bir elbise veya ayakkabı alarak bu isteğinizi en aza indirebilirsiniz" diyor.



