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Yedikleri Mantartan Zehirlendiler

Develi’de yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yedikleri Mantartan Zehirlendiler
Develi Şahmelik Köyü’nde M.Ö., N.Ö., H.Ö. ve M.Ö. araziden topladıkları mantarları yiyerek zehirlendi. Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ö., N.Ö., H.Ö. ve M.Ö. burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Zehirlenen M.Ö., N.Ö., H.Ö. ve M.Ö.’nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (iha)
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