Yedikleri Mantartan Zehirlendiler

Develi Şahmelik Köyü’nde M.Ö., N.Ö., H.Ö. ve M.Ö. araziden topladıkları mantarları yiyerek zehirlendi. Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ö., N.Ö., H.Ö. ve M.Ö. burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Zehirlenen M.Ö., N.Ö., H.Ö. ve M.Ö.’nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (iha)

