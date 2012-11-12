Develi Şahmelik Köyü’nde M.Ö., N.Ö., H.Ö. ve M.Ö. araziden topladıkları mantarları yiyerek zehirlendi. Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.Ö., N.Ö., H.Ö. ve M.Ö. burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Zehirlenen M.Ö., N.Ö., H.Ö. ve M.Ö.’nün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (iha)
Yedikleri Mantartan Zehirlendiler
Develi’de yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
12 Kasım 2012 Pazartesi 16:24
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