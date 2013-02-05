Yılda 3 Milyon Kişi Bu Hastalıktan Ölüyor

KOAH'ın kış mevsiminde görülen hastalıkların en önemlilerinden olduğunu belirten Polat, "Açılımı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığıdır. Tam anlamıyla geri dönüşümü olmayan, solunum yollarının tıkanması ve birtakım zararlı partiküller gaz, tütün ile birtakım kimyasal maddelerin akciğerlere zarar vermesi ve irritasyon yapması sebebiyle akciğerlerde oluşan bir inflamasyon, yani iltihabi bir hastalık. İlerleyici bir iltihabi hastalık. Sonucunda oluşan yıkım ve iltihabi hadiselerin tamamına diyoruz. Akciğerlerde oksijen ve karbondioksit alışverişi yeteri kadar yapılamıyor" diye konuştu.

"KOAH yılda 3 milyon kişinin ölümüne sebep olan bir hastalık. Yeteri kadar bilinmiyor" diyen Polat, "Dünyada ölüm sebepleri arasında ilk sırada kalp krizleri, ikinci sırada inme felç dediğimiz beyinle ilgili hastalıklardan ölüm, üçüncü sırada AIDS hastalıkları gelmektedir. KOAH beşinci sıraya yerleşmiştir. KOAH, 90'lı yıllarda bu kadar yaygın değildi fakat yapılan incelemelere göre 2020 yılında üçüncü sıraya yükseleceği tahmin edilmektedir. 20 yıl içerisinde 10 milyon insanı ölüme götüren hastalık KOAH'tır" şeklinde konuştu.

KOAH'a neden olan en önemli sebebin sigara olduğunu vurgulayan Polat, "İlk sebep sigaradır. İkincisi mesleki maruziyetler dediğimiz toz ve kimyasallara maruz kalan çalışanlar, üçüncüsü hava kirliliğidir. Bu hastalığın geri dönüşümü de pek fazla olmuyor, çok az vakalarda geri dönüşüm var. KOAH çok planlı bir hastalık. Şikayetleri ise öksürük, balgam, nefes darlığı ve hışırtılı bir solunum. Hastalarda en fazla nefes darlığı, dil ve dudaklarda morarma, uzandığı zaman boyun damarlarında genişleme, iştahsızlık, kilo kaybı, sık sık uyuklamalar görülür. Ayrıca bazı hastalarda aşırı terleme, oksijen azalmasına bağlı ve nabızdaki artışa bağlı kalp çarpıntıları görülür. Tedavisinde yapılacak iş önce koruyucu hekimliktir. En baş mücadele tütünle olmalıdır" ifadelerini kullandı.