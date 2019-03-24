Yılın Hekiminin Gözünden Kayseri Şehir Hastanesi

Yılın hekimi olmaya layık görülmekten mutlu olduğunu ve bu ünvanı almasında Şehir Hastanesi kliniğinde verilen hizmetlerin ve ekibinin başarısının büyük rol oynadığını belirten Doç. Dr. Necati Duru, “Eski Devlet Hastanesi şartlarında daha çok poliklinik hizmeti veriyorduk. Kayseri Şehir Hastanesine taşındığımız 2018 yılı mayıs ayından itibaren ise değişen fiziki şartlarla beraber mevcut kadromuzla özellikli yan dallar açmayı başarmış bulunmaktayız. Eskiden çeşitli nedenlerle yapılamayan ameliyatlar artık kliniğimizde başarıyla gerçekleştiriliyor olmakla birlikte birçok yeni poliklinik kurma imkânı bulduk ve biz artık hastalarımızı dışarıya sevk etmek zorunda kalmıyoruz. Bunları açmak gerekirse Kayseri Şehir Hastanesine geçtikten sonra UVE Polikliniği, Şaşılık Polikliniği ve Reflaktif Cerrahi birimi kurduk. Glokom Polikliniğimizin çalışma saatlerini haftalık 5 güne çıkardık. Kornea Polikliniğimizi tam anlamıyla çalıştırmaya başladık ve Kornea Nakli gerçekleştirmeye başladık. Retina Birimimizi 1 odadan 2 odaya çıkararak efektif çalışmaya başladık. Rop Polikliniğimize ekstra 1 hekim daha görevlendirdik. Özellikle Reflaktif Cerrahi Birimimizle hastanemize son teknoloji ile üretilmiş lazer cihazı alındı.







Bizi ön plana çıkaran kliniğin iç dinamizmini ve yeni fiziksel yapımızı kullanarak yeni bir klinik oluşturmak oldu. Bu nedenle yılın hekimi yerine yılın kliniği ibaresini koyabiliriz ve bu noktada bize bu başarıyı elde etmemizi sağlayan, destek veren öncelikle İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ye ve Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik’e kendim ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Elbette bu başarı hepimizin başarısıdır” dedi.

