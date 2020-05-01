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“Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor”  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 01 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu açıkladı.

“Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor”  

Koca’nın açıklamasına göre son 24 saatte 84 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3.258 oldu. Bugün toplam 41.431 test yapılırken 2.188 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 1.075.048 oldu. Bugünkü 4.922 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 53.808’e yükseldi.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.”


Haber: Fatma Alkan

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