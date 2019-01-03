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Yüksek Sağlık Kurulu Yatalak Hastaya Yüzde 60 Çalışabilir Raporu Verdi

Kayseri’de yatağa bağlı halde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Kaygısız’ın ailesi, kendisinin yüzde 88 engelli olmasına rağmen Yüksek Sağlık Kurulu'nun yüzde 60 çalışabilir’ raporu verildiği için malulen emekli olamadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Yüksek Sağlık Kurulu Yatalak Hastaya Yüzde 60 Çalışabilir Raporu Verdi

Beyninde tümör, safra kesesinde taş olan ve yaklaşık 1 yıl önce felç geçirerek ameliyata alınan Mustafa Kaygısız, yatağa bağlı olarak ailesinin yardımlarıyla hayatını devam ettiriyor. Kaygısız’ın yüzde 88 engelli olmasına rağmen ‘yüzde 60 çalışabilir’ raporu verildiği için SGK tarafından malulen emeklilik talebinin reddedildiği iddia edildi. Eşinin önceden Sarız ilçesinde tüp sattığını, son 4 yıldır yatalak olduğu için çalışamadığını ifade eden Elif Kaygısız; “Kocam normalde Sarız’da tüp satıyordu. Rahatsızlandı, 3-4 senedir altını bağlıyoruz. Geçen sene beyinden ameliyat oldu. İdrarının geldiğini bilmiyor, tuvaletini bilmiyor. Bazen aklı gidiyor. Kalkamıyor, ben kaldırıyorum” dedi. Eşinin rahatsızlıkları hakkında bilgiler veren Kaygısız; “Rahatsızdı, idrarını tutamıyordu. Safra kesesinde taş vardı, yaşlı diye ameliyat etmediler. Sonra felç geçirdi, fakültede beyin ameliyatı oldu. 1 ay kadar orada yattı, sonra kendisini iyice kaybetti. Banyoda düştü, kalça kemiğine platin taktılar” diye konuştu.



Yetkililere seslenen Kaygısız; “Yüzde 60 çalışır raporu veriyorlar. Eşim Bağkurlu, malulen emekli olmasını istiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.
Mustafa Kaygısız’ın oğlu Hasan Kaygısız da, “Babama nasıl çalışabilir raporu verirler? Nerede nasıl çalışacak?” ifadelerini kullanarak yetkililerden yardın beklediklerini söyledi.
Mustafa Kaygısız’ın bütün branşlarda muayene, inceleme, tetkik ve tahlil işlemleri sonucunda kulağında işitme kaybı, kalçasında protez ve kireçleme olduğu, inkontinansı (mesane refleksinin bozuk olduğu istemli kontrol edemediği) olduğu, hipertansiyon tanısı konulduğu, kalp kapak hastalığı olduğu, Alzheimer (demans) hastası olduğu tespit edildi ve raporun SGK İl Müdürlüğü’ne gönderildiği ifade edildi.
Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Mustafa Kaygısız’ın verilen karara Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz ettiği, bu kurulun bağımsız görev yaptığı ve konu ile ilgili öğretim üyelerinden oluştuğu ve yaptığı itirazın Yüksek Sağlık Kurulunca reddedildiği öğrenildi.
 

İHA

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