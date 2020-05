Yüksek sesle konuşma salgın riskini arttırıyor Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Reşit Mıstık, toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmanın ağızdan çıkacak damlacık sayılarını arttırdığı için virüs bulaşma riskini arttıracağını söyledi.

Hayatı her açıdan oldukça kolaylaştıran toplu taşıma araçları, her gün yüzlerce kişi tarafından kullanılmaktadır. Araçlarda uyulması gereken nezaket kuralları yanında özellikle solunum yolu ile bulaşan bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından da yazılı olmayan kurallar olduğunu belirten Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Nezaket kurallarının bir kısmı aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından da faydalıdır. Örneğin; yüksek sesle konuşmak, telefonla konuşmak, yemek yemek ve temiz giysiler giymemek bulaşıcı hastalık riskini arttırır. Yüksek sesle veya telefonla konuşma, ağızdan çıkan damlacık sayısını arttırarak hasta bir kişinin salgılarının çevreye yayılmasını ve çevredekilerin belki de bu hastalığı almasına sebep olabilir. İkinci bir durumda atıştırmak ve yemek yemek çevreden bazı mikropların gıda ile alınmasına sebep olabilir. Üçüncü bir şık ise kirli giysilerdir. Bu kirli elbiselerin barındırabildiği bazı hastalık yapıcı mikroorganizmaların toplu taşıma aracındaki kişilere aktarılması söz konusu olabilir. Bu sebeple toplu ulaşım araçlarında gereğinden fazla yolcu taşımanın önlenmesi ve yukarıdaki nezaket kurallarına uyum çok önemlidir" dedi.

Sadece salgınlar sırasında değil, her zaman solunum yolu ile bulaşan hastalıkları olanların toplu taşımayı kullanmamaları, kullanmak zorunda kalırlarsa tıbbi maske kullanmaları ve diğer yolculara sırtını dönerek ve mümkünse hiç konuşmayarak seyahatlerini tamamlamaları gerektiğini belirten Mıstık, "Çok ciddi ve karantina ihtiyacı olan salgın hastalıklar sırasında toplu taşımanın kısıtlanması, kullanılmaması veya kullanılacaksa yolcular arasındaki mesafenin uzun tutulması gerekir. Bunlar yapılamaz ise solunum yolu ile bulaşan sadece virüsler değil birçok bakteriyel etkenlerin de bulaş ihtimali artar" diye konuştu.



İHA