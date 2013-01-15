Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarda çalışan 168 işçi, dün gece mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile hastanelerde tedavi altına alınmıştı. İşçilerin özel bir yemek şirketinin fabrikalara dağıttığı yemekten zehirlendiği öne sürülürken, aynı şikayetlerle hastanelere başvuran işçi sayısının sabaha karşı 290’a kadar çıktığı öğrenildi. İşçilere, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi başta olmak üzere özel hastanelerde müdahale edildiği öğrenildi.
Zehirlenen İşçi Sayısı Artıyor
Kayseri’de özel bir yemek şirketinin yemek verdiği fabrikalarda öğle yemeği yiyerek zehirlenenlerin sayısının 290’a çıktığı öğrenildi.
15 Ocak 2013 Salı 12:08
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ulusal gazetelerin internet sitelerinde yazılan haber yerel sitelerimizde yok sabah işe gelince kendi sayfamızda kendi şehrimizle ilgili haberleri okuyamayacak mıyız?
bu konuda biraz daha hassas olmanızı istirham ediyorum.
dün organizedeki zehirlenme olayından bahsediyorum!