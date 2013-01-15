Zehirlenen İşçi Sayısı Artıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalarda çalışan 168 işçi, dün gece mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile hastanelerde tedavi altına alınmıştı. İşçilerin özel bir yemek şirketinin fabrikalara dağıttığı yemekten zehirlendiği öne sürülürken, aynı şikayetlerle hastanelere başvuran işçi sayısının sabaha karşı 290’a kadar çıktığı öğrenildi. İşçilere, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi başta olmak üzere özel hastanelerde müdahale edildiği öğrenildi.