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AK Parti milletvekili, Büyükşehir ve Şeker yönetimi Sarıoğlan'da

Belediye Başkanlığı görevine Yusuf Akbulut'un gelmesinden sonra gerçekleştirilen ilk bayramlaşma ve kutlamaya, AK Parti Kayseri milletvekili eski bakan Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti il Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, AK Parti il ve ilçe teşkilatları çıkartma yaptı.

AK Parti milletvekili, Büyükşehir ve Şeker yönetimi Sarıoğlan'da
Şenyurt Merkez Camiinde öğle namazını kılan protokol üyeleri ve ziyaretçiler daha sonra Belediye Düğün salonunda genel bir toplantı yaptı. Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sarıoğlan'ın, çalışanların durumunu bildiklerini belirterek, çözümü konusunda Başkan Yusuf Akbulut'a söz verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Aktar, belediye meclis üyesi Mustafa Savaş, bazı belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarında katıldığı toplantıda, istek, öneri ve çözüm yolları da ele alındı.
Daha sonra Belediye binasına geçen milletvekili Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, AK Parti il başkanı Özden, il ve ilçe yönetimi ile vatandaşlar burada Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut'tan genel bilgi aldı. Başkan Akbulut;" İlçenin hızlı kalkınması için, gece-gündüz demeden, gücümün ve elimden gelenin üzerinde çalışacağım. Sarıoğlan, Kayseri, Ankara hep birlikte el ele olacağız. Sarıoğlan'ı hak ettiği yere katkılarınızla getireceğiz. Başta çalışanların maaşları olmak üzere, maddi sorunlarımızı çözerek, ilçemizin kalkınması, bazı projelerimizi hayata geçirmek amacıyla herkesin desteğini bekliyoruz' dedi.
 
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