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ESKi SARIOĞLAN BELEDiYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Kayseri'de hakkında 'görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık' suçlarından dava açılan ve savcılığın tutuklanması talebi üzerine gözaltına alınan eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tutuklandı. 

ESKi SARIOĞLAN BELEDiYE BAŞKANI TUTUKLANDI
Kayseri'de hakkında 'görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık' suçlarından dava açılan ve savcılığın tutuklanması talebi üzerine gözaltına alınan eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız tutuklandı. 
Hakkında 'görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık' suçlarından dava açılan ve yargılanması devam eden eski Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız için Sarıoğlan Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye tutuklama talebinde bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Yıldız'ın emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
16 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Osman Yıldız'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde halen yargılanmasına devam ediliyordu.
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