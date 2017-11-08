MHP’de ilk aday adayı Sarıoğlan’dan

Sarıoğlan'a hizmet için böyle bir karar aldığını söyleyen Ayyıldırım, MHP'de ilk aday adaylığını açıklayan isim oldu.

Bekir Ayyıldırım, "Uzun süredir Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında yüce Türk Milleti'ne ve aziz dava arkadaşlarımıza birçok kademe de görev yaparak hizmet etmeye çalıştım. 3 yıla yakın bir süredir MHP Sarıoğlan İlçe Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Yaptığımız istişareler sonucu İl Başkanımız Baki Ersoy'un da destekleri ile Sarıoğlan Belediye Başkanlığına aday adayı olma kararı aldım.Hepinizin bildiği üzere, ülke olarak çok ciddi bir süreçten geçmekteyiz. Genelde ülkemiz, güzel şehrimiz ve özellikle Sarıoğlan ilçemiz de Milliyetçi kadroların hizmetine ihtiyaç hasıl olmuştur. MHP olarak ilçemizde zafer elde etmişken, partimizin oyları ile seçilen isimler verilen oyların hakkını yerine getirememiş ve parti değiştirdikten sonra belediye başkanı, başkanlık görevinden uzaklaştırılmıştır. Sarıoğlan'da boynu bükülen Üç Hilal'i yeniden dalgalandırmak için seçim çalışmalarına erken başlama kararı aldık. Allah'ın izni ile Hilal'in boynunu bükük, seçmenimizin umutlarını yarım bırakmayacağız. Bu sebeple 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Sarıoğlan Belediye Başkanlına aday adaylığımı açıklama gereği duydum. Allah'a şükürler olsun ki hepimiz nefislerini yenmiş ve adaylığı bir bayrak yarışı, bir hizmet yarışı olarak görmekteyiz. Allah'u Teala hangi arkadaşımıza nasip ederse, liderimiz kimi işaret ederse onun etrafında birleşerek Allah'ın izni ile önümüzdeki yerel yönetim seçimini kazanmaktan başka şahsi bir düşüncemiz yoktur. Sonuçta kazanan Sarıoğlan olacak, kazanan Milliyetçi Hareket Partisi olacaktır." diye konuştu.

Kurum Haberi

