Sarıoğlan'da '10 kişilik İŞKUR' kadrosuna tepki



Bir süre önce, bu yıl İŞKUR kadrosundan belediye ve kamu kurumlarında çalıştırılacak personel kadroları açıklandı. Açıklama ile Sarıoğlan'a İŞKUR'dan 10 kadro verilirken, Kayseri'nin merkez dışındaki AK Partili diğer ilçeleri Bünyan'a 100, Yahyalı'ya 60, Tomarza'ya 70, Akkışla'ya 60, Develi'ye 80, Felahiye'ye 50, Yeşilhisar'a 70, Hacılar'a 40, İncesu'ya 50, muhalif olan Pınarbaşı'na 40, Sarız'a 30 kadro verildi.



Halkın 'Bu kadroyu da vermesinler, istemiyoruz' önerisini görüşen belediye Meclisi de '10 kişilik İŞKUR personelini' çalıştırmama kararı aldı. Sarıoğlan halkı ve belediye meclisi 'Hiç kimse, Sarıoğlan'ı ve halkı böyle acımasızca cezalandıramaz. Cezalandıranlar, buna alkış tutanlar ve bu ortamı yaratanlar er geç Allah'ın ve halkın tokadını yiyecektir' dedi.



Duruma sert tepki gösteren Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, 'Şimdi beni mi cezalandırdınız yoksa Sarıoğlan halkını mı? Hangi yüzle şimdi halktan destek isteyeceksiniz? Hiç kimse zor durumdaki bir belediyeyi ve kendi imkanları ile ayakta durmaya çalışan ilçeyi böyle cezalandıramaz' dedi.



Bu konunun gündeme gelmesinden sonra tepkilerini BİMER, CİMER, belediyeyi ve ilgili kişi ve kurumları arayarak tepki gösteren Sarıoğlan halkı, başkan Ali Osman Yıldız'a 'İŞKUR'un bu 10 kişilik kadrosunu da almayın, çalıştırmayın, istemiyoruz' diyerek öneride bulundu.



Kurum Haberi

