Sarıoğlan’da yeni başkan Akbulut

Ali Osman Yıldız'ın İçişleri Bakanlığı tarafından adli ve idari soruşturma nedeniyle görevinden alınmasından sonra toplanan Belediye Meclisi, Yusuf Akbulut'u Sarıoğlan Belediye Başkanlığı görevine getirdi.Sarıoğlan Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyelerinden Hakan Cengiz başkanlık yaptı.Yapılan toplantıda, belediye başkanı Yıldız'ın adli ve idari soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınması nedeniyle yeni başkanlık seçimi yapılması da gündeme geldi.Bir dakikalık saygı duruşundan sonra, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Mehmet Sağır'ın da katılımı ile seçime geçildi. Seçime geçilmeden önce MHP'li üye Mustafa Savaş ve AK Partili üye Lütfü Ünsal, 30 Mart 2014'te göreve geldikleri günden bu güne Meclisin tam bir uyum içinde çalıştığını, kavga olmadığını belirterek, seçilecek başkana hayırlı olsun temennisinde bulundu.Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Yusuf Akbulut, MHP'den Nuri Bakır, CHP'den Süleyman Ergin aday oldu. Daha sonra 11 Meclis üyesi gizli oy açık tasnif ile oy kullandı. İlk turda oylardan 7'si Yusuf Akbulut, 2'si Nuri Bakır, 2'si Süleyman Ergül'e çıktı. İkinci turda ise oylar, 8'i Yusuf Akbulut, 2'si Nuri Bakır, 1'i Süleyman Ergin'e çıktı. Bu sonuçla AK Parti adayı Yusuf Akbulut Sarıoğlan yeni belediye başkanı oldu.Belediye Başkanlığı seçiminden sonra Belediyeye gelen AK Parti Kayseri il Başkanı Hüseyin Cahit Özden, yeni başkan Yusuf Akbulut'u ilk tebrik eden kişi oldu. Ardından telefonla arayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, Akbulut'u kutladı. Akbulut, ilçenin hızlı kalkınması için başkan Çelik'ten ve herkesten destek istedi.