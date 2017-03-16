Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı

İddiaya göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki evlerinde H.A. (17) ile annesi A.A. (57) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. darbettiği annesini karnından bıçakladı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından kayseri Erciyes Ünüversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Aktaş'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri H.A'yı gözaltına aldı. Annesini bıçaklayan genç, çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA