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Sarız Belediyesi'nde imzalar atıldı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Sarız Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Sarız Belediyesi'nde imzalar atıldı
Sarız Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Şube Başkanı Serhat Çelik “ İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2017 ila 2020 yılları arasında 3 yıllı kapsamaktadır. Üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına bu sözleşmeyle anlaşılan yıllar dahilin de her yıl için yüzde 12 oranında zam yapılacaktır. Ayrıca üyelerimizin almış oldukları günlük yevmiyeleri de 84.00 TL’den 100.00 TL çıkartılmıştır. Sarız Belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu’da Sarız Belediyesinde çalışan Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilerin çalışmalarından memnun olduğunu söyleyerek, “İmkânlarımız doğrultusunda işçi kardeşlerimize vereceğimiz en iyi zammı verdik. Aileleriyle birlikte aldıkları ücretleri iyi günlerde harcasınlar. Belediyemize ve çalışanlarına toplu iş sözleşmemiz hayırlı bereketli olsun” diye konuştu.

İHA

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