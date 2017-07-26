Sarız’a Mersin’den kardeş

İç Anadolunun doğa güzelliğine ve verimli yaylarına sahip Sarız ile Akdeniz’in Sahil kenti Mersinin Güzel ilçesi Yenişehir kardeş şehir oluyor. Aynı zamanda ülkenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Mersinin-Yenişehir ile Kayseri’nin doğal güzelliğiyle bilinen Sarız İlçesi arasında kardeş şehir ilişkisi başlıyor. Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç’in davetiyle kardeş şehir protokolü imzalamanın alt yapısını görüşmek üzere Mersin’e gitti. Sarız-Yenişehir kardeş şehir projesi, her iki İlçenin meclisleri tarafından kabul edilmişti. Mersinin, Yenişehir İlçesi ile Kayseri’nin Sarız İlçesi arasında imzalanacak kardeş şehir anlaşmasının, İlçeler arasında ticaret, turizm, eğitim ve kültürel ilişkilerin gelişmesine, her iki İlçenin tanıtımına, iki İlçede yaşayan halklar arasında karşılıklı anlayış, saygı ve dostluğun gelişmesine, iki ilçenin ekonomik refahının ilerletilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Birçok ortak noktası bulunan iki ilçenin sinerjisinin birleşmesiyle, dinamik bir kardeş şehir ilişkisi yürütülmesi hedefleniyor. Cumhuriyet Halk Partili, Sarız ve Yenişehir belediyelerin kardeş şehir anlaşmasının protokolüne Ömer Faruk Eroğlu ve İbrahim Genç imza koyacak.

(Kurum Bülteni)



