Büyükşehir'den Sarız'a 10 günde rekor yol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesine AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte gitti. Başkan Büyükkılıç’ı Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Kara ve vatandaşlar karşıladı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede tamamlanan ve Sarız’ı Göksun Yoluna bağlayan yolda incelemelerde bulundu.







“SARIZ’A HAYIRLI OLSUN”

Sarız’ı Göksun yoluna bağlayan yolun daha önce tek aracın zor geçtiği bir yol olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “7 km’yi bulan yolun yapılmasını Sarız Belediye Başkanımız ve hemşehrilerimiz bizlerden istemişti. İlk işimiz bu yolu genişletmek ve yapmak oldu. Sarız’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Yolu inşallah ilerde sıcak asfaltla da kaplarız. Birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın bereket olduğuna inanıyoruz. Sarız için çöp transfer istasyonu çalışmamız da devam ediyor. Sarız Belediyemizle iş birliği halinde yapacağız. Hizmet doğudan başladı ve davam ediyor” diye konuştu.



Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da yolun 10 gün gibi rekor bir sürede yapıldığının altını çizerek, “Memduh Başkanımız seçimlerden sonra hayırlı olsun ziyaretinde, ‘hayırlı olsun hediyesi ne olsun’ dediğinde bu yolu istemiştim. Seçim vaadimin de birinci sırasındaydı. Sarız’ın gelişimi ve Akdeniz’e açılması için bu yol önemliydi. Memduh Başkanımıza arz ettik ve 10 günlük rekor bir sürede Sarız’a kazandırdı. Sarız halkı adına teşekkür ediyorum. Çöp transfer istasyonu ile ilgili de Başkanımız güvence verdi ve çalışmalarımız sürüyor. Çöp transfer istasyonu ile belediyecilik anlamında Sarız’ın yüzde 60’lık işinin tamamlanacağını düşünüyorum” dedi.



Bu sırada yoldan geçen Sarızlı Mehmet Şahin isimli vatandaş da durarak Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Mehmet Şahin, yolda daha önce kazaların olduğunu belirtti ve bu yolun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



CUMHUR İTTİFAKI’NIN SİMGESİ

Sarız ziyareti ve incelemeler sırasında AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte yer aldığı bir tabloyu hediye etti. Çopuroğlu, Sarız’da Cumhur İttifakının çok önemli bir taban bulduğunu kaydetti. Başkan Memduh Büyükkılıç da MHP Milletvekili Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in Sarız-Göksun Yolu bağlantısı için kendisini arayarak teşekkür ettiğini belirtti.







BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN PINARBAŞI ZİYARETİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız’ın ardından Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde de İlçe Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu’na da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte yer aldığı tabloyu hediye etti.

