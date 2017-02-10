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Şehit Üsteğmen Koçoğlu'nun birliğinden anlamlı video
10 Şubat 2017, 11:22 113 Görüntülenme
Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu için birliğindeki askerler ve komutanları tarafından anlamlı bir video hazırlandı.
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerin el yapımı patlayıcılı saldırısında şehit olan Üsteğmen 30 yaşındaki Tarık Koçoğlu, dün memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi.
KAHRAMANLARIN ÖLÜMÜ ŞİİRİNİ OKUDULAR
ensonhaber.com
Şehit üsteğmen için hazırlanan videoda, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Kahramanların Ölümü" şiirini okuyan askerler, şiirin en sonunda "Ruhun şad olsun Üsteğmen Koçoğolu" diyerek Türk Bayrağı açtı.
2015 yılında 4'üncü Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nda göreve başladığı, daha sonra 2016 yılında aynı tugayda Bölük Komutanı olduğu bildirilen Koçoğlu anısına hazırlanan 43 saniyelik video izleyenleri duygulandırdı.
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