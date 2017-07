Şehre koşarak girseler…

Yasin Suresi’nde övülen o güzel adam şehrimize de koşarak girse,

Ter ve telaş içinde doğrudan bir salona gitse,

Özü-sözü doğru “uyarıcı” bu adam o sırada toplantı yapan Kayseri’nin üst düzey yöneticilerine, bürokratlarına, sanayicilerine şunları dese…

“Ey şehri yönetenler, ey ateşten gömlek giyenler;

Nedir bu halka tepeden bakmalarınız, afra-tafralarınız!

Makamınızla, paranızla, malınızla, mülkünüzle öğünmeleriniz…

Bırakın artık bu boş şeyleri…

Emrolunduğu üzre dosdoğru olun.

Zorlaştırmayın, kolaylaştırın.

Yardım talebiyle kapınızı çalanları dinleyin, onların müşküllerini halledin.

Mazlumların, yetimlerin, işsiz-güçsüzlerin duasını alın.

Halkla kaynaşın, onlarla haşır neşir olun. Dertleriyle dertlenin, sevinçlerini paylaşın.

Şehri çirkinleştirmeyin. Rant uğruna her boşluğa apartman, iş merkezi, benzinlik kondurmayın. Yeşil alanları, parkları katletmeyin.

Adil olun. Zulme karşı gelin. Soruşturmalarda hukuka uygun hareket edin. İnsanların suçsuz yere cezalandırılmalarının önüne geçin.

Kimden gelirse gelsin adalet taleplerini küçümsemeyin.”

Diğer koşan adam

Başka bir güzel adam da Kasas Suresi’nden fırlamış gibi şehrimize diğer bir noktadan koşarak giriş yapsa,

Doğruca AK Parti İl Başkanlığı’na geçerek şunları söylese;

“Ey parti yöneticileri; ey vekiller;

‘Gurur abidesi’ olmaktan vazgeçin! Yeryüzünde kibirle yürümeyin!

Millete tepeden bakmayın!

Diğerlerini ötekileştirmeyin!

‘Yerli-köylü’ gibi lanetlenmiş ırkçı ayrımcılığı artık bırakın!

Adam kayırmacılığı yapmayın. Emaneti ehline verin.

Mal, para, makam hırsınızdan kurtulun.

Rantiyecileri, imar hırsızlarını, ihale takipçilerini artık aranızda barındırmayın

İnfakı unutmayın!

Aklınızı, iradenizi tek kişiye teslim etmekten, onu ilahlaştırmaktan vazgeçin. Onun da bir insan olduğunu, yanlışlar yaptığını/yapabileceğini bilin!

Sizi tembelliğe iten ‘Reis var, yeis yok!’ gamsızlığından artık kurtulun. Onu gerçekten seviyorsanız, yükünü hafifletin, mücadelesine destek verin, siz de elinizi taşın altına koyun!

Ahlaklı olun. Hesabi değil hasbi davranın.

Adaletten ayrılmayın!

Unutmayın siz ‘Erdemliler hareketi’ idiniz! Güzel ahlakı tamamlamak üzere gelen ‘Hılf-ul Fudul’ muhibbi Peygamberimizi utandırmayın!

Kuruluş/kurtuluş ayarlarınıza artık geri dönün, köprüden önceki son çıkışı kaçırmayın! Yoksa kaçınılmaz son sizin için de gelmekte…”

Erdem hatırlatmasına erdemli tavır

Onlar da gelen adamların ellerini öpüp, koklayıp bir köşeye oturtarak “Eyvallah mübarek adamlar. Bize ne güzel, ne erdemli hatırlatmalar yaptınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Allah sizden razı olsun! İnşallah eksiklerimizi düzelteceğiz.” deseler ve halka verdikleri sözleri hatırlasalar…

Ardından Peygamberimizin kurucuları arasında olduğu üstelik risâlet geldikten sonra da ilişkisini övgüyle andığı “Hılf-ul Fudûl”a yani Erdemliler Hareketi’ne selam gönderseler…

“Her kesimden erdemli insanın yer aldığı bu cemiyet, Peygamberimizin oraya üye olmanın kendisi için kırmızı develere ya da mor koyunlara sahip olmaktan daha sevimli olduğunu söylediği, İslam döneminde de davet edilmesi halinde katılmaktan çekinmeyeceğini belirttiği örnek/güzel bir hareketti. Erdem ya da fazilet. Günümüzde eksikliğini en çok hissettiğimiz meziyet.” deseler ve Farabi’ye atfen erdemli toplumun inşası için çalışacaklarına yeniden söz verseler…

“Bizim davamız bir vefa, bir erdem, bir ahlak davasıdır; siyasi rant veya ekonomik rant davası değildir. Bizim davamız, milletimizi, devletimizi, gelecek vizyonlarına en güzel şekilde ulaştırmaktır. Dostları sevindiren, düşmanları korkutan güçlü Türkiye’yi kurmaktır. İşte bu yüzden Filistin, Kudüs, Doğu Türkistan, Bosna Hersek, Arakan, Azerbaycan başta olmak üzere bütün ümmetin umudu biziz. Bu umudu boşa çıkarmamak için olağanüstü bir gayretle çalışmalı, bu ağır emaneti omuzlarımızın gücü yettiğince gelecek nesillere taşımalıyız.

Biz de erdemli insanlara yakışır şekilde hareket etmeli, ahlaki donanımımızı daha da güçlendirmeli, birlik beraberlik içinde kenetlenerek faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz.

Rabbim bu kutlu yolda ayağımızı kaydırmasın. Ülkemize, gönül coğrafyamıza ve insanlığa daha fazla hizmet edebilmeyi nasip etsin.” deseler…

Hayal ve gerçek

Bir kısmınızın umutlandığını, bir kısmınızın istihzayla tebessüm ettiğini, bir kısmınızın da acı acı güldüğünü görür gibiyim. Ne yapalım bu da benim hayalim.

At izinin, it izine karıştığı, adalet taleplerinin arttığı, adalet için yüründüğü bir dönemde “gerçek adalet” için koşan, uyaran samimi, güzel adamlara ne kadar da ihtiyacımız var dostlar.