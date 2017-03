Selam, sevgili okurlar.



Kayseri Gündem Gazetesi aracılığıyla, sizlerle farklı bir köşede buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayım.



Bizlere ayrılan bu platformda; bir taraftan Kayseri’de bisiklet ve doğa sporları ile ilgili faaliyetleri duyururken, diğer taraftan da Kayseri’nin bir bisiklet şehri olabilmesi için yapılan çalışmaları ve bisikletin macera dolu hayatını sizlerle paylaşacağım.



Temel konulardan bahsettikten sonra, uzun tur anılarımı, bisikletler ile çok uzun mesafelerin kolayca aşılabileceğini, bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu ve her şeyden önemlisi temiz bir doğa bilincinin geliştirilmesi için neler yapabileceğimizi, önerilerimiz ile birlikte ele alacağım.



Ben bir seyyahım. Hem de bisikletli bir seyyah.



Yıllardır dağcılık, trekking, doğa sporları ve bisiklet gibi birçok spor dalı ile yoğunca bir süre ilgilenirken, şu an ise Türkiye’nin birçok iline bisikleti ile giderek, bu kültürün yaygınlaşması için mücadele eden bir kardeşinizim.



Bugün size en iyi yaptığım işi yani bisikleti anlatmakla başlayayım.

Neden bisiklet?

Birkaç küçük örnek ile bisiklet sporunun faydalarını anlatmak isterdim ama bunu yapamam, bisiklet sporuna ve bu sporla uğraşan kardeşlerimize haksızlık olur. Çünkü inanın bana bu sporun faydaları anlatmakla bitecek türden değil. Birçok kişi için farklı sebepler bizleri bisiklete binmeye teşvik etse de, bazı temel kavramlar vardır ki, bisiklete binmenin faydalarını değiştiremez.



* Düzenli olarak 2 teker kullanan bisiklet severlerin zindelik seviyeleri, ortalama olarak kendilerinden 10 yaş genç jenerasyonun zindelik seviyesine eşittir (Kaynak: Ulusal Koroner Kalp Yetmezliği Vakfı Raporu – Amerika)

* Haftada en az 30 km bisiklet sürüşü bisiklet kullanmayan ve başka bir fiziksel egzersiz gerçekleştirmeyenlere oranla kalp krizi riskini % 50 oranında düşürmektedir. (Kaynak: İngiliz Kalp Vakfı)

* Eğer kısa mesafelere ulaşımın (10km ve altı) 3′te biri araçlar yerine bisikletler üzerinde gerçekleştirilseydi, ulusal kalp hastalıkları oranının % 5 ila % 10 seviyesinde düşeceği öngörülmektedir (Bisikletler Sigara İçmez Çalışması, CTC, 1992 / BikeBiz.com)

* Trafiğin yoğun olduğu saatlerde, bisikletler araçlara göre yaklaşık iki kat daha hızlıdır. Eğer trafik yoğunluğundan şikâyetçiyseniz ne mutlu bisiklet severlere!

Bütçeniz İçin Yararlıdır… * Bisikletler için araç vergisi, trafik sigortası, düzenli araç bakım masrafları ve en önemlisi yakıt giderinden kurtulursunuz. * İyi bir bisikletçi, bisikleti için yıllık en çok 100–150 TL’lik bir masraf yapacaktır. Eğer elinden onarım işi gelen bir kişiyseniz bu gider çok daha düşük olabilir.

* İyi bir bisiklet 10 yıllarca olmasa bile uzun seneler size ilk günkü gibi hizmet edecektir.

* Bisikletinizi hemen her yere park edebilirsiniz (kilidinizi unutmayınız) Astronomik park giderleri ödemek zorunda kalmazsınız.

Dünya İçin Olumludur… * Bir aracın park için kapladığı yere 20 bisiklet park edilebilir. * Bir bisikletin üretimi için harcanan enerji ve malzeme, bir araç üretimi için harcanan kaynaklara oranla ihmal edilebilecek seviyede azdır.

* Bisikletler havayı ve doğayı kirletmezler. Çok daha sessizlerdir. Siz yağ yakan, kirli egzost gazı püskürten, yüksek sesle çalışan bir bisiklet gördünüz mü?

* Araçlar her yıl binlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına neden olmaktadır.



Ve diğer nedenler…

* Bisiklet toplu ulaşım araçlarına ulaşımın zor ya da imkânsız olduğu yörelerde neredeyse tek seçenek haline gelir. * Araç kullanmaktan hoşlanmayan, toplu taşımaya para harcamak istemeyen ya da bütçesi dar olanlar için bisiklet birebirdir. * Bisiklet şu ana kadar icat edilen “en verimli” ve “etkin” ulaşım aracıdır. * Bisiklet egzersiz demektir. * Bisiklet stresi azaltır. * Bisiklet beden, zihin ve ruh için adeta bir terapi görevi görür. * Bisiklet özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için günlerinin en sevimsiz saatleri olan ulaşım saatlerini keyifli saatlere dönüştüren büyülü bir araçtır.

* Bisiklet özgüveni artırır. * İş – ev arası bisiklet kullanımınız dahi yıllık 1000–1500 dolarlara mal olan “Egzersiz Kulüplerine” üyelik masrafınızı gereksiz hale getirir. * Bisiklet darbesiz bir spordur ve vücudunuz üzerinde yıpratıcı etkisi bulunmamaktadır. *Bisiklet sosyal bir spordur. Düzenli sürüşleriniz esnasında tanışacağınız insan sayısını siz bile tahmin edemezsiniz. * Bisiklet kullanıyorsanız evden çıkmadan sabah trafiği raporlarını dinlemenize gerek kalmaz. * Trafiğin en yoğun olduğu zamanlarda bisiklet yolundan yoksa da sağ şeritten rahatça ilerleyebilmenin keyfi hiçbir şeyde yoktur. * Bisiklet enerji tasarrufu demektir. * Bisiklet temiz hava demektir. * Bisiklet ses kirliliğinin ortadan kalkması demektir. * Bisiklet daha parlak bir ten, daha sağlıklı bir vücut demektir. * Bisikletle ulaşımı seçen yeni bisikletçiler ilk yıllarında yaklaşık 5-6kg’lık kilo kayıplarına hazır olmalılardır. * Bisiklet işte verimliliğinizi artırıcı etki yaratacaktır. * Bisiklet ile Sauna’dakinden çok daha fazla temiz hava soluma imkânı bulursunuz. Sürüş esnasında terlerken deri gözeneklerinin çok daha fazla açıldığını ve yenilendiğinizi hissedebilirsiniz. * Bisiklet hayat boyu gerçekleştirebileceğiniz bir sportif aktivitedir. * Her tür zeminde keyif alabileceğiniz bir bisiklet türü bulunmaktadır. * Her mevsimde, her saatte keyif alabileceğiniz bir bisiklet sürüşü gerçekleştirmeniz mümkündür. * Şehirde ulaşım sizi daha mütevazı kılar. * Evreni yeniden keşfetmek için bisiklet eşsizdir. * Bisiklet sizi daha havalı ve farklı kılar. * Bisiklet eğlence demektir.



Yeni yazımızda, bisikletin vazgeçilmez dünyasına gireceğiz. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere…