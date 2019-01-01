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10 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Cumhur İttifakı’nın devam eden görüşmeleri uzayınca Kayseri adaylarının açıklanması da gecikti. Çopuroğlu, “İttifak görüşmeleri devam ettiği için adayların açıklanması da gecikti” dedi.

10 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ittifak görüşmelerinin devam etmesinden dolayı isimlerin açıklanmasının biraz daha zaman alacağını söyledi. Çopuroğlu, “İlçe başkan adayları konusunda hiçbir sıkıntı yok lakin Kayseri dışındaki diğer bazı yerlerin görüşmesi devam ettiği için süreç uzuyor. İsimlerin açıklanması on gün daha sürecek gibi” dedi.

 

İlter SAĞIRSOY

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mehmet gocuklar 3 hafta önce

hacılarda adam gibi çalışacak birini istiyoruz. gerekirse aday olmayan birini bulup bu işi sen yap denmeli 7 dakikalık mesafede ki bir ilçe doğunun ücra köşesindeki bir köy gibi.şu kadar rekor oy aldık diye kırışmak yerine hizmet bekliyoruz. burada dayatma kayseri ye yakışmıyor hizmet edecek çalışacak aday istiyoooruuuz

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c 4 hafta önce

işin gücün yalan söylemek bugün yarın diye açıklama yapıyorsun şimdide 10 gün sonra diyorsun hiç olmazsa açıklama yapma yalancı çıkma çapuroglu

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islam 4 hafta önce

hep aynı dalavereler

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