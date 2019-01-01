10 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ittifak görüşmelerinin devam etmesinden dolayı isimlerin açıklanmasının biraz daha zaman alacağını söyledi. Çopuroğlu, “İlçe başkan adayları konusunda hiçbir sıkıntı yok lakin Kayseri dışındaki diğer bazı yerlerin görüşmesi devam ettiği için süreç uzuyor. İsimlerin açıklanması on gün daha sürecek gibi” dedi.



