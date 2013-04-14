100 Bin Fidan Dikilecek

1 Kadın 1 Ağaç sloganı ile başlayan harekette Kayseri AK Parti Kadın Kolları tarafından hedeflenen 100 bin fidanın ilk etapta bin adedi dikildi.

Güneşli bölgesindeki fidan dikim törenine, AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, Kayseri Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Eşi Neşe Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın Eşi Hikmet Yıldız, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe kadın kolları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara, fidan dikmenin tüm insanlar tarafından sevilen ortak bir faaliyet olduğunu söyledi.

Kara, 'Peygamber efendimizin de bizlere buyurduğu gibi kıyamet koparken dahi elinizde bir fidan varsa onu dikin' buyruğunu gerçekleştirmek için toplandıklarını belirterek, " İçinde bulunduğumuz alan, Güneşli toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahası. Bu gün 2264 dönüm alanı ağaçlandırmak için buradayız. 195.00 Km'si Eskkavatör ile Gradoni şeklinde toprak işlemesi yapılmıştır. AK Parti kadın kollarının da katkılarıyla bu alana yaklaşık 100 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl başkanı Ömer Dengiz de, AK Kadınlar Hatıra Ormanı adının bile insanı gururlandırdığını belirterek şunları söyledi:

"AK Parti ile birlikte, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan çalışmalarla kadına verilen pozitif ayrımcılık felsefesi ile birlikte çıkılmış olan bu yolda, AK Kadınlar Hatıra Ormanı çok anlamlı bir çalışma diye düşünüyorum. Bu ormanın geleceğimize olan katkısıyla birlikte hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu ormana katkısı olan herkese de teşekkür ediyorum."

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, konuşmak için kürsüye geldiği sırada, Ada ve Bora adlı iki kardeşin bir çam fidanını dikmeye çalıştıklarını görünce 'Onların da artık bir dikili ağacı olacak' şeklinde ki sözleri büyük alkışla karşılandı.

İnsanlığa hizmet sevdalısı anlayışı ile göreve geldiklerini belirten Büyükkılıç, "Tüm ekip arkadaşlarımızla el ele, gönül gönüle vererek şehri yeşillendirdik ve donattık. Şuanda sırf Melikgazi bölgesinde 300'ün üzerinde, Kocasinan ve Büyükşehir bölgesinde de bir o kadar insanların aktif olarak kullandığı ve her yaş grubuna hitap eden parklarımız mevcut. Ama bizler bu hizmetleri yeterli görmüyoruz. Daha iyi hizmetler için çalışıyoruz." dedi.

Son olarak konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Venhar Pakırdaşı ise, bu gün burada 81 ilde başlatılan AK Kadınlar Ormanı ağaç dikim töreninin Kayseri ayağını gerçekleştirmek için buluştuklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bize ilk etapta yer olarak Kumarlı bölgesi söylenmişti. Ama biz, AK Parti'nin misyonu olarak bulunmayanın, bulunması gereken yerde olalım. Kimsenin olmadığı yerde orman kuralım ve bu dağları yeşillendirelim istedik. Nasıl ki binlerce ağaç bir ormanı oluşturursa, bizler de AK Parti olarak, tüm kadınlar bir arada güzeliz. Bu orman programında iki amacımız var. Biri, toprak erozyonunu önlemek, ikincisi ise, toplum erozyonunu önlemek. Orman olan, yeşil olan, su olan yerde hayat olur. Hayat olan yerde de aile olur. Ailenin refahı, toplumun refahı dır. Toplumun refahı da ülkenin refahıdır. Biz AK Parti Kadın Kolları olarak, toplumdaki erozyonu önlemek için, doğaya duyarlı çevreci kadınlar olarak, bu gün burada bir aradayız. Atalarımız ne demiştir. İnsan ola ki koya bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. AK Parti Kadın Kolları olarak, yaptığımız orman sayesinde inşallah Kayseri serinleyecek, yağan yağmurla da topraklarımız sulanacak."

Konuşmaların ardından fidanların dikimine geçildi. İlk fidan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan adına dikildi. Fidan dikiminin ardından da törene katılan misafirlere, etli bulgur pilavı, ayran ve aşure ikram edildi.