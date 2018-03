136 yıllık cami, gelecek nesillere hizmet verecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kemeraltı Mahallesi’nde yer alanCami açılışında Camii’nin restorasyonu ve Melikgazi tarihi dokusu hakkında bilgiler verdi. Çifteönü cami sokağının Haseki Caddesi olarak değiştirdiklerini belirtti.Kemeraltı Mahallesi’nde yer alan ve kitabesine göre 1882 yılında inşa edilen Çifteönü Camii’nin ibadete açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Kayseri AK parti millet vekili İsmail Tamer Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanları, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ile daire müdürleri, mahalle muhtarları ve semt halkı iştirak ettiler.Kemeraltı Mahallesi’nin şehir ve çarşı merkezine yakın bir semt olduğunu yeni yapılan çok katlı binalar ile önümüzdeki günlerde prestij semti olacağını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kemeraltı Mahallesi’ne yapılan yatırımlar ve hizmetler ile gerçekleştirilecek Kentsel Tasarım Projesi ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklarını kaydetti.Açılış konuşmanı yapan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:“ Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Mehmet Özhaseki, teşekkür ediyorum. Yaklaşık 7 yıl tarihi kentler birliği başkanlığımızı yapmışlardı. Melikgazi bölgesinde 1470 adet tescilli tarihi dokuya sahip.456 adet te sit alanımız mevcut. Melikgazi Hz. Seyyid Budrahneddin Hz. Camikebir, Ve Hunat Hatun Külliyatı gibi birçok önemli tarihi dokunun ilçemizde yer edindiği yerdir. Yeni gün ışığına çıkan lahit örneği gibi 5 bin yıllık tarihi dokusuyla Melikgazi ilçesi çok değer kaydetmektedir. Belediye olarak hepsine dokunmak gayreti içerisindeyiz. Bu manada Melikgazi Beledyesi tarihi dokuyla yatan tarihi dokuyla kalkan bir anlayış içerisinde çalışmaları ile ödülden ödüle koştu. Çifteönü cami ile birlikte toplamda 10 tane dini yapı restorasyonunu gerçekleştirdik. Böylece 34 tane tarihi eserimizin ömrü daha da uzamış hale getirildi.”Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç; Melikgazi ilçesinde olupta el atmayan hiçbir tarihi eser bulunmadığına dikkat çekerek;”Mazeret değil, Hizmet üretiyoruz. İlçemizde her tarihi esere sahip çıkmak ölçüsünde Belediye Meclisinde alınan kararlar ile bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Çifteönü camimizin resterasyonunda Çatısının üzerinden 80 kamyon toprak çıkartılmıştır. Akmasın diye toprak serilmiş.Ayrıca sütunları çürümüş yıkılma aşamasına gelmişti. Sonuçta yapılan çalışmalar neticesinde tarihi eser ihtişamıyla ortaya çıktı. Mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Mahalle Muhtarları toplantısında muhtarların taleplerini bu bölge gezilerinde değerlendiriyoruz. Yapılan veya yapılacak olan çalışmaları tespit ediyoruz. Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyoruz. 1882 yılında inşa edilen Kemeraltı MahallesindekiCamii’nde bakım ve yenileme çalışmasını tamamladık ve bugün deCamii’nin yeniden açılışını yapıyoruz ” açıklamalarında bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise konuşmasında “Melikgazi Belediyesi gerçekleştirdiği yatırımlar ile ilçe halkına büyük hizmetler ve kolaylıklar sunmaktadır. Tarihi yapıların önemini hepimiz biliyoruz. Hem geleceğe yatırım yapan hem de tarihimize sahip çıkan Melikgazi Belediyemizi kutluyorum. Melikgazi Belediyesi yatırımları ve hizmetleri ile bölgelerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Melikgazi Belediyesinin her hafta bir etkinlik ile bir yatırım ve hizmeti halkın hizmetine sunduğunu ve bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum”Kayseri ValisiKayseri Belediyelerinin geleceğe yatırım yaptığını adeta mahalleleri yeniden dizayn ettiklerini ve semtler arası sosyal dengenin sağlanmasına katkı sağladıklarını belirtti.Başkan Dr.Bizlere güvenen, her zaman sağduyu ile yaklaşan ve yardımcı olan Kemeraltı Mahallemizin çok değerli sakinlerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.Tören sonrası katılımcılara Melikgazi belediyesinin geleneksel ikramı olan aşure ikramında bulunuldu.