banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz Çanakkale’nin modern versiyonudur

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Dünyada Türkiye'nin toprak bütünlüğüne göz koyanların bütün gücü Çanakkale'de boğuldu. Her birimizin dedesi, geçmişi orada şehit oldular. Orada çok büyük bir destan yazıldı. Bunun modern versiyonu da içimizdeki hainler ve dış güçlerle beraber birleşerek 15 Temmuz'da bunu şahika noktasına çıkardılar." dedi.

15 Temmuz Çanakkale’nin modern versiyonudur
banner179
Anayasa değişikliği, halk oylaması çalışmaları kapsamında MÜSİAD Kayseri Şubesi'ni ziyaret eden Yıldız, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin bulunduğu coğrafya gereği tarihinin her döneminde yok edilmeye çalışıldığını belirten Yıldız, "Dünyada Türkiye'nin toprak bütünlüğüne göz koyanların bütün gücü Çanakkale'de boğuldu. Her birimizin dedesi, geçmişi orada şehit oldular. Orada çok büyük bir destan yazıldı. Bunun modern versiyonu da içimizdeki hainler ve dış güçlerle beraber birleşerek 15 Temmuz'da bunu şahika noktasına çıkardılar." diye konuştu.
15 Temmuz darbe girişiminin dış güçlerin yıllarca planladığı bir kalkışma olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:
"Bu yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, sınırlarına, istikrarına, istiklaline, istikbaline şerh koyan bir tavırdı. Bu kalkışmaya karşı bütün bir millet olarak karşı koyduk. Kimse kimseye hangi partilisin demedi. Son seçimlerde kime oy verdin diye sormadan sırt sırta bu hainliğe karşı koydular. Çünkü tek kaygımız Türkiye'nin birliğine kastedenlere karşı duruş sergilemekti."
AA
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner181