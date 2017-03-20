15 Temmuz Çanakkale’nin modern versiyonudur

Anayasa değişikliği, halk oylaması çalışmaları kapsamında MÜSİAD Kayseri Şubesi'ni ziyaret eden Yıldız, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya gereği tarihinin her döneminde yok edilmeye çalışıldığını belirten Yıldız, "Dünyada Türkiye'nin toprak bütünlüğüne göz koyanların bütün gücü Çanakkale'de boğuldu. Her birimizin dedesi, geçmişi orada şehit oldular. Orada çok büyük bir destan yazıldı. Bunun modern versiyonu da içimizdeki hainler ve dış güçlerle beraber birleşerek 15 Temmuz'da bunu şahika noktasına çıkardılar." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin dış güçlerin yıllarca planladığı bir kalkışma olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, sınırlarına, istikrarına, istiklaline, istikbaline şerh koyan bir tavırdı. Bu kalkışmaya karşı bütün bir millet olarak karşı koyduk. Kimse kimseye hangi partilisin demedi. Son seçimlerde kime oy verdin diye sormadan sırt sırta bu hainliğe karşı koydular. Çünkü tek kaygımız Türkiye'nin birliğine kastedenlere karşı duruş sergilemekti."

AA

