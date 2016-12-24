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"15 Temmuz'da başarılı olamamalarının sebebi Suriyeli kardeşlerimizin duasıdır"

 AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde Suriyeli olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz'da başarılı olamamalarının sebebi Suriyeli kardeşlerimizin duasıdır" dedi. 

"15 Temmuz'da başarılı olamamalarının sebebi Suriyeli kardeşlerimizin duasıdır"
AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında vatandaşların sorunlarını dinledi. Öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Dedeoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Bizi bölemeyecekler' diyen Dedeoğlu, "Yeter ki biz birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Kayseri huzur şehridir. Bu huzur şehrini hiçbir güç bozamaz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk halkı demokrasinin yanında oldu. 15 Temmuz da bizi bölemeyeceklerini anlayanlar bizi bu şekilde bölmek istiyorlar. Ekonomik yönden de kıskaca almak istiyorlar ama buna Türk halkı hiçbir zaman pirim vermedi ve vermeyecektir. Bizim tek vatanımız var. Tek milletimiz var. Tek bayrağımız var" ifadelerini kullandı.
Ülkelerinde ki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3 milyon Suriyeliye kucak açtıklarını kaydeden AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, "Bugün Suriye’den 3 milyonun üzerinde kardeşlerimiz bize geldiler. Biz onlara kucak açtık. Belki 15 Temmuz’da başaramadıklarının en büyük sebebi Suriyeli kardeşlerimizin duasından dolayı diyorum" diye konuştu.
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geç orayı 3 hafta önce

daha neler..
duaları o kadar keskimiş madem....ülkelerine dua etsinler...
eli silah tutan suriyeli erkekler gitsin savaşsınlar...

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Saka demi bu ? 3 hafta önce

Evet sokağa çıkan binlerce türk vatandaşı sayesinde değil. Beleş yaşayan suriyeli medeniyetsizler sayesinde doğru haklısın

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