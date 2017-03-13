15 TEMMUZ DİRİLİŞTİR

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen, ’28 Şubat’ta Direniş 15 Temmuz’da Diriliş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Reşat Petek, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki yargılamaların kıyaslanmasını doğru bulmadıklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan tutuklamalarda haksızlık olduğuna dair şikayetlerin artması üzerine, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğuna dikkat çeken Petek, 15 Temmuz sonrası yapılan incelemelerde adaletli davranıldığını ifade etti.Petek, "FETÖ ile mücadelede mağduriyet içinde olanların olduğu sürekli söyleniyor. Ama mağduriyetin giderilmesi için sağır olmuş bir iktidar yok. Nitekim bu şikayetler çok gelmeye başlayınca Başbakanımız bizi topladı ve buna çare bulmak için KHK ile Başbakanlık OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuş oldu. Şimdi onun atamaları yapılacak. Gerçekten mağdur olduğunu düşünenler önce oraya başvuracak, kendileri ile ilgili inceleme yapılacak, eğer düzenleme yapılamaz ise de yargıya başvurabilecek. Bunun da yargı yolu açılmış oldu. 'Sizin 28 Şubatçılardan ne farkınız var?' diye soranlara da en büyük cevabımız budur."28 Şubat’ın darbe olmadığını söyleyenlere de yanıt veren Milletvekili Reşat Petek, "28 Şubat bir darbedir. Demokrasiye balans ayarı yaptık diyenlerin, TBMM’de çoğunluğu olmayan Mesut Yılmaz’a iktidarın altın tepside sunulduğu, Müslümanların hedef gösterildiği bir darbedir. Geçmişte darbelerden etkilenen darbeciler gidip bir yerde kadro almak yerine TSK içinde Batı Çalışma Grubu’nu kurdu. Bu, esasen bir cunta oluşumu. Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı bunun içinde mi, içinde değil mi bu araştırılıyor. Ben kayıtları izledim, Karadayı, böyle bir emir vermediğini söylüyor. Ama ortada bir vakıa var bu grup kurulmuş, Bakanlıklara, YÖK’e, okullara her yere talimat veriyor. İstedikleri kadar bu darbe değil, biz Başbakanın talimatlarını uyguladık diyorlar. İsmail Hakkı Karadayı darbe yapmadık diyor ama Bodrum’da Mesut Yılmaz’a, ‘Sana altın tepside iktidar sunduk’ diyor. Kendisine şunu da sordum, ‘Sayın İsmail Hakkı Karadayı bu ülkede insanların kılık kıyafetine, kutsalına müdahale kabul edilir. Hele hele başörtüye el uzatılmasını namusuna müdahale kabul eder. Sizin Genelkurmay Başkanlığı döneminizde üniversite öğrencilerine başörtüsünden dolayı zulmettiniz. Vicdanınız bunu kabul ediyor mu?' O da kravatını gevşetti, susma hakkını kullanacağını ifade etti" dedi.15 Temmuz darbe sürecinden sonra hükümetin daha adaletli davrandığını dile getiren Petek, AK Parti hükümeti döneminde, temel hak ve hürriyetlerin genişletildiğini ifade etti. Milletvekili Petek, "1997’de Yozgat’taki Fen-Edebiyat Fakültesinde altı kızımızı dekan kovuyor. Onlar bana gelip şikayetçi oldu. Ya herkes gibi kulağımızın üstüne yatıp konjonktüre uyacaktık ya da hakkı savunacaktık. O zaman YÖK Başkanı Kemal Gürüz hakkında soruşturma başlattık. Davaya geçemeden bizi görevimizden aldılar. Allah o kadar büyük ki, daha dünyada iken onlarla hesaplaşmayı bize nasip etti. Şimdi biz Türkiye’de hak ve hürriyetleri genişlettik, insanların ayrım olmadan temel hak ve hürriyetlerini koruyabilecekleri bir Türkiye oluşturduk" diye konuştu.Petek, darbecilerin milletle olan bağlarının koptuğunu, sandıktan, millet iradesiyle ve seçimle gelecek bir iktidar ümitlerinin asla olmadığını vurgulayarak, Türkiye'de kökü dışarıda olmayan hiçbir darbe olmadığının altını çizdi.Bu milletin kaderini tayin etmesinin, yöneticisini seçmesinin istenmediğini dile getiren Petek, "Oralarda hukuk devleti filan savunduklarını görüyor musunuz? Hayır. Maksat, demokrasi değil, hukuk devleti değil. Gerçek anlamda hukuk devletini demokrasiyi biz savunuyoruz zaten." ifadelerini kullandı.Petek, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, şöyle devam etti:"15 Temmuz'un siyasi ayağı kim? Kimler başbakan olacak? Dedim ki ben bunu ilk defa Kayseri'de açıklayayım. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz darbe girişimini komisyon olarak araştırdığımızda 141 kişiyi dinleme yaptık, belgeler topladık, incelemeler yaptık. Devlet yetkililerini dinledik. Hepsinden ortak çıkarımlarımız, elde ettiğimiz sonuçlar var. Şimdi bunlar içinde özellikle, yurtta sulh konseyi olarak anılan 38 isim var. Bu 38 isim hakkında geçtiğimiz 10 gün içerisinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açıldı ve yurtta sulh konseyinin bu 38 kişiden oluştuğu ifade edildi. Bunlarda en önde Mehmet Partigöç, her yere yazılı talimatları gönderen general Mehmet Dişli ve devam ediyor 38 isim. Bunun dışında kamuoyunda beklendiği gibi iktidar, muhalefet, herhangi bir siyasi partiden bir takım kamuoyunda bilinen milletvekili bugünün veya geçmişin, böyle isimler, yargının yaptığı çalışmalarda tespit edilebilmiş değil. Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda da böyle bir isim yok. Bunu toplum beklemekte de haklı. Neden haklı biliyor musunuz? 27 Mayıs 1960 darbesinin arkasında böyle isimler vardı. Açık söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin açık desteği vardı. Yargının desteği vardı. O günkü yüksek yargının desteği vardı. 'Aman' dediler, 27 Mayıs'ta 'hemen Menderes ve arkadaşlarını yargılayın idam edin yoksa bunlar sizi asar, yaptığınız suç' dediler. Akademisyenler ve hukukçular uyardılar, ondan sonra Yassı Ada'da o sözde mahkeme kuruldu ve Menderes darağacına gönderildi. 12 Eylül 1980, yine o dönemde bazı yargı mensupları bazı siyasetçiler hemen el ayak öpmeye gittiler ve darbeye destek verdiler. Ama şunu ifade edelim 15 Temmuz'da böyle bir siyasetçi kimliği tespit edilmiş değil."Petek’in konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi. Soruları samimiyetle cevaplayan Petek’e programın sonunda Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin tarafından plaket takdim edildi. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ise Petek’e ‘okunmuş darbesavar’ dediği seramik bir kaftan hediye etti.Programa Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, ASKON Şube Başkanı Ali Özcan, TÜMSİAD Şube Başkanı Nusret Uğurlu, STK temsilcileri belediye başkanları ve birçok davetli katıldı.Açılış konuşmasını Mahmut Şahin’in yaptığı programda Tüketiciler Birliği ve Reşat Petek’i tanıtıcı sinevizyon gösterimleri de yapıldı.