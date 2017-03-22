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15 Temmuz zaferini 16 Nisan’da taçlandıracağız

Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Genel Başkanı Ayhan Oğan ve SDP tarafından düzenlenen panelin konuşmacıları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında 16 Nisan referandumunun önemine vurgu yapan Başkan Mustafa Çelik, 15 Temmuz’da kazanılan yüzyılın zaferinin 16 Nisan’da taçlandırılması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz zaferini 16 Nisan’da taçlandıracağız
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Sivil Dayanışma Platformunun yurt genelinde gerçekleştirdiği ‘Yeni Sistem, Büyük Türkiye’ konulu toplantı için Kayseri’ye gelen SDP Genel Başkanı Ayhan Oğan ile aralarında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da bulunduğu panelistler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştüler.
Ziyarette, önemli bir süreçten geçildiğini ifade eden Ayhan Oğan, “Bu süreçte atacağımız adımlar ve yapacağımız çalışmalar sivil toplumun ve kanaat önderlerinin harekete geçmesi noktasında önemli oluyor. Bu heyecanı tüm Anadolu’ya taşımak lazım. Çünkü çok önemli bir karar vereceğiz” dedi. Başkan Mustafa Çelik’e bu süreçteki gayreti nedeniyle de teşekkür eden Ayhan Oğan, “Sizin ve sizin gibi değerli Başkanlarımızın katkısıyla vatandaşlarımızın süreci sağlıklı bir şekilde Türkiye’nin 21. yüzyıl hedeflerine ulaşacağı noktaya taşıyacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de 15 Temmuz’da yüzyılın ihanetine karşı yüzyılın demokrasi zaferinin kazanıldığını hatırlatarak 16 Nisan’da da bu zaferi taçlandırmamız gerektiğini belirtti. Referandum öncesi yalan bilgilerle dezenformasyon yapılmak istendiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Gerçek bilgiler aktarılınca halkımız doğru yönde kararını veriyor. Bu anlamda yapılacak toplantıları destekliyoruz. Bizim için önemli olan yüzyıllık zaferin taçlandırılması. İnşallah 16 Nisan’dan sonra da ülkemiz adeta uçuşa geçecek” ifadelerinde bulundu.

İHA

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